Ищите себя на фото: фотоотчет и подробности о VK Fest во Владивостоке

VK Fest 2023 во Владивостоке. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Тысячи жителей Владивостока собрались 17 июня на набережной Цесаревича ради VK Fest, который, между прочим, прошел в городе впервые. От количества локаций с развлечениями и мастер-классами разбегались глаза, но «Комсомолка» взяла себя в руки и сделала множество снимков, а также пообщалась с участниками и звездами фестиваля. Как это было, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Людей было много. Очень много. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Стоит отметить, что в субботу Владивосток был очень горячим, столбики термометров поднялись выше 25 °C. Здорово, что организаторы предусмотрели и этот момент, несмотря на то, что наслышаны о том, как столица Приморья славится дождями. Тем, у кого закончилась вода, ее совершенно бесплатно выдавали медики. Кареты скорой помощи работали с самого утра и до окончания всех мероприятий.

Безопасность превыше всего, а теперь к веселью. Ведь именно ради этого сюда и пришли жители и гости города. Позитивный настрой на протяжении всего мероприятия поддерживал ведущий Дмитрий Масленников, который славится своими видеороликами о приключениях по заброшенным зданиям, а еще отличным чувством юмора и хорошим контентом.

Дмитрий Масленников. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

С самых первых минут пребывания на фестивале понимаешь, что здесь будет очень много музыки. Так оно и вышло. Зажигательные треки звучали буквально отовсюду. С танцплощадок, со сцены, локаций для мастер-классов. Настоящий рай для меломанов. К тому же «Не школа барабанов» познакомила гостей с авторской методикой игры, почувствовать себя крутыми барабанщиками смогли даже самые юные жители Приморья.

«Не школа барабанов». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Там, где играет музыка, несомненно, есть место танцам. Любители и профессиональные танцоры показывали свое мастерство. Также для детей работала отдельная локация, где они могли выучить движения из клипов их кумиров. Вообще фестиваль дал каждому возможность ощутить сея настоящим блогером, стоило только снять ролик на площадке VK клипы и показать всем подписчикам, как круто ты отдыхаешь на празднике.

В этой локации ребята могли выиграть попсокет (аксессуар для телефона). Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Если вдруг кто-то устал от музыки, то спокойно мог уйти в специальное пространство, которое заполнили площадками для мастер-классов и учебы. Да, здесь можно было и лекции послушать, и картину нарисовать. И конечно же сделать множество фотографий на память, потому что каждый уголок – это отдельная фотозона, настолько все было красиво украшено.

Прекрасная локация для фотосессии. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Кстати, научиться чему-то новому можно было и в специальных шатрах на улице. Например, специалисты из ДВФУ показали сервисного робота TurtleBro, которым можно управлять с телефона, робота-тележку для доставки оборудования и грузов, подводный аппарат Geek и инвалидную коляску с автономным управлением. Также сотрудники вуза провели мастер-класс по программированию.

– У нас на стенде есть разработка нейропротеза руки, это не прототип, а лишь макет. Но вы уже можете увидеть, как его пальцы сжимаются, разжимаются и показывают какие-то знаки. Наш коллега Богдан занимается вместе с нейрохирургом медицинского центра Артуром Биктимировым разработкой системы обратной тактильной связи для пользователей нейропротезов. То есть люди смогут контролировать силой мысли удар или сжатие чего-либо, не глядя на объект, который им нужно поднять или подержать. Вообще, все, что здесь представлено, это сделали либо сотрудники университета, либо сами студенты, – рассказал корреспонденту «КП» Сергей Таран, директор дома научной коллаборации ДВФУ.

Сергей Таран. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

На большой праздник пришел и мэр Константин Шестаков. Глава города появился на набережной Цесаревича ближе к 18 часам. Здесь он выступал спикером в мероприятии «Культурный код Владивостока». Также Константин Владимирович сказал, что думает об VK Fest. Мэр с уверенностью заявил, что молодежь точно должна остаться в восторге от подобного события.

В локации «Лекторий» прошли интересные лекции. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

А еще «Комсомолке» удалось пообщаться со многими звездами фестиваля. Например, популярный рэп-исполнитель Эдьдар Джарахов, певица Кара Кросс и артист Vavan с огромной любовью высказались о Владивостоке. Каждый из знаменитостей сказал, что очень хочет вернуться еще раз в приморскую столицу не только как медийная личность, но и просто как гость. Также все звезды поблагодари публику за такой теплый прием и отметили, что во Владивостоке люди понимающие и вежливые.

Кара Кросс. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Известная на всю страну телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова и вовсе сказала, что этот город второй дом для нее, ведь здесь родилась ее мама. «Море и Владивосток – это мое второе имя», – так сказала телезвезда, чем вызвала огромный отклик в сердцах фанатов из приморской столицы.

Ольга Бузова. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Кстати, Ольга подготовила сюрприз на VK Fest специально для Владивостока. Певица перепела легендарный «Владивосток 2000». Исполнительница смогла сделать настоящее шоу, хоть это был не полноценный концерт, а лишь малая часть, но публика осталась довольна.

Песням любимых артисты подпевали и косплееры (человек, который парадирует какого-то персонажа), их было очень много на фестивале. Люди то и дело подбегали к ним ради фотографии на память. Среди оживших любимых героев были и персонажи компьютерных игр, аниме, принцессы, феи и многие другие.

Косплееры. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

А завершил концертную программу около 22:00 музыкант Василий Вакуленко, известный всем как Баста. Артист продолжил радовать публику, даже когда на VK Fest сломалось оборудование. На какое-то время пропали звук и свет. Артист сказал, что на время он станет плохим стендапером (исполнитель шуток) и развлекал публику.

VK Fest запомнится Владивостоку яркими эмоциями, полезными знаниями, прекрасными людьми, сногсшибательными костюмами, изящными движениями и морем музыки.

На фестивале было множество развлечений для детей. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Очень реалистичный маленький макет музея. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Мерч фестиваля. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Уголок любителей комиксов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Эльдар Джарахов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Спотти. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Время танцевать. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Любителям авто тоже нашлось развлечение. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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