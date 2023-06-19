Нападки запада в Приморье не пройдут, курс на Восток укрепляет позиции региона

Андрей Петрович Броварец. Фото: Представительство МИД России во Владивостоке

Практика показала – попытки «партнеров» лишить Россию, а значит, и Приморье, сил, не только не увенчались успехом, но и показали обратные результаты. Другие государства не отвернулись, а протянули руку дружбы, экономической блокады не случилось – регионы продолжают наращивать торговые обороты и укреплять международные связи. А количество туристов, посетивших Владивосток и Приморский край в целом, и планы на будущее доказывают, что разворот на Восток работает. Подробнее об этом рассказал в интервью «Комсомолке» руководитель представительства МИД России во Владивостоке – посол по особым поручениям Андрей Броварец.

– Андрей Петрович, с февраля 2022 года Россия живет в новых реалиях. Как происходящие события повлияли на развитие нашей страны и Приморья в частности?

– 2022 год для всей нашей страны без преувеличения можно назвать переломным. Были сброшены многие маски, отринуты многие концепции. Однако появились и новые возможности. В том числе для любимого Приморья.

Первое полугодие по понятным причинам прошло для всех его жителей в обстановке максимальной неопределенности. Привычный ход вещей был нарушен прекращением заходов в порты края крупнейших контейнерных перевозчиков, приостановкой инвестпроектов и побратимских программ, отъездом иностранного персонала совместных предприятий, прекращением международного авиасообщения.

Позже стало очевидно, что порты с избытком заместили выбывшие компании и демонстрируют устойчивое развитие.

– Мы пребываем в блокаде или у нас все же есть друзья?

– В ноябре из столицы ДФО возобновились международные полеты. Взрывной рост продемонстрировала торговля с Китаем, Индией, рядом стран СНГ и Юго-Восточной Азии. Есть существенные заделы в торгово-экономических контактах с Монголией и Корейской Народно-Демократической Республикой (сестра лидера которой прямо заявила, что КНДР «всегда будет стоять в одном окопе с армией и народом России»).

Даже те государства региона, которые в силу ряда геополитических и экономических причин под внешним давлением вынуждены делать реверансы в сторону Соединенных Штатов, в повседневных контактах демонстрируют взвешенную позицию, отвечающую взаимным интересам. По сути, во всей Северо-Восточной Азии страна, которая последовательно подключилась к антироссийской линии, оказалась не просто в меньшинстве – в одиночестве. И даже оттуда с уровня муниципалитетов и обычных людей мы регулярно получаем письма одобрения и поддержки, говорящие о желании сохранять и укреплять выстроенные десятилетиями контакты.

– Есть ли победы, которым мы можем порадоваться?

– По итогам 2022 года валовый региональный продукт Приморья – вдумайтесь в эту цифру – вырос на 15% (прогнозируемый рост в 2023 году – 6%). Рост внешнеторгового оборота составил 22%. В рамках Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития иностранный бизнес продолжил реализацию инвестиционных программ на сумму около 115 миллиардов рублей. Край посетили три миллиона туристов, что всего лишь на миллион меньше рекордного 2019 года, когда все границы были открыты. Именно так выглядит «курс на Восток».

– Если говорить как раз о развитии «курса на Восток» и расширении партнерских связей со странами АТР, какие риски наиболее сильны сейчас?

– Практика показала, что, несмотря на внешнее давление, Приморский край не просто живет (или выживает), но активно развивается. Драйвером и залогом для этого выступают стабильные отношения с экономиками Северо- и Юго-Восточной Азии. Спасибо «партнерам», которые своими действиями продемонстрировали: жизнь и перспективы за пределами выстроенной коллективным Западом системы есть.

Излишне говорить, что такой поворот событий нравится далеко не всем. Мы стоим в начале долгого пути, на всем протяжении которого край будут испытывать на прочность. Угрозами, санкциями или подрывной информационной работой, призванной не только поссорить его жителей с ближайшими соседями, но и посеять раскол внутри общества. Наиболее показательным недавним примером в этой связи является способ подачи в общем-то рядовой новости о том, что Владивосток был добавлен Главным таможенным управлением КНР в список портов, через которые можно осуществлять транзит внутренних китайских товаров на юг КНР. Практически все прозападные СМИ (и, что более печально, некоторые российские) буквально вывернули тему наизнанку и подали ее будто «слабеющая Россия буквально поступилась суверенитетом и отдала порт Китаю».

– А по факту это не так?

– Давайте «выключим» режим истерики и подумаем логически. Транспортировка внутренних китайских товаров провинций Хэйлунцзян и Цзилинь на юг КНР через порты юга Приморского края – это ничто иное как международные транспортные коридоры «Приморье-1» (Суйфэньхэ – Владивосток – Восточный) и «Приморье-2» (Хунчунь – Зарубино). В 2015 году они были включены в концепцию развития приграничных территорий субъектов Дальневосточного федерального округа. В 2016 году концепция их развития была утверждена правительством Российской Федерации. Меморандум о сотрудничестве в данном направлении был подписан в июле 2017 года во время рабочего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. До начала пандемии международные транспортные коридоры не только функционировали в повседневном рабочем режиме, но и активно развивались. По «Приморью-1» в 2019 году в направлении Владивостока и Восточного было перевезено около 7,6 тысячи китайских контейнеров. По «Приморью-2» из Хунчуня в Зарубино – 3,8 тысячи.

Все эти годы бюджет России получал доходы от таможенного сопровождения транзита, плату за проводимые работы и использование инфраструктуры, загрузку портов и железнодорожных линий, новые рабочие места. Где случился тот поворотный момент, когда проект из «новой точки роста пограничной, железнодорожной и портовой инфраструктуры» превратился в «сдачу суверенитета»? Он произошел только тогда, когда некоторым нашим уважаемым «партнерам», которые сами все эти годы активно использовали возможности приморских международных транспортных коридоров, потребовались поводы для раздувания вражды.

– Если бы вы могли обратиться к «журналистам-партнерам», то чтобы сказали им?

– К прозападным СМИ у нас вопросов нет. Это их не первая и не последняя попытка поссорить Россию и Китай, посеять зерно сомнения внутри страны. Мы принимаем как данность, что методички для таких публикаций пишутся не в их редакциях, а далеко за океаном, и будем по мере сил разоблачать подобные фейки. Однако некоторые российские издания, которые подхватили эту истерику, могли бы проявить больше профессионализма и знания истории, политической географии своей страны.

– Внешняя политика России ощутимо перестраивается на восток, какое отражение это найдет в развитии Приморья?

– Еще раз – минувший год стал поворотным для Приморского края по многим направлениям. Символическим и практическим воплощением этого является обновленная Концепция внешней политики Российской Федерации от марта 2023 года, где региональные приоритеты внешней политики нашей страны прописаны именно в таком порядке. «Ближнее зарубежье», «Арктика», «Евразийский континент. Китайская Народная Республика, Республика Индия», «Азиатско-Тихоокеанский регион», «Исламский мир», «Африка», «Латинская Америка и Карибский бассейн», «Европейский регион», «США и другие англосаксонские государства», «Антарктика».

Как вы можете видеть, Европа и США ушли в ней в самый конец списка, а из Азиатско-Тихоокеанского региона был выделен отдельный Евразийский континент, включающий Китай и Индию, который замкнул первую тройку. Более того, документ конкретизировал одну из главных целей кооперации в этом направлении – «укрепление экономической и транспортной взаимосвязанности Евразии, в том числе посредством модернизации и увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей». Для Владивостока (да и всего федерального округа) эти акценты в государственном документе значат не просто инвестиции или рабочие места, но концептуальное изменение роли региона в развитии страны.

Никто не занимается шапкозакидательством. Изложенное потребует большой работы, которая уже активно ведется по линии губернатора и аппарата правительства Приморского края, бизнеса и дипломатов. Выстраивается новая внешняя экономика, производственные цепочки, логистика.

Трудные времена рождают сильных людей. Это очевидно для дальневосточников – потомков первопроходцев и переселенцев, чьими отличительными чертами всегда были спокойствие, упрямство, собранность, трезвость ума и четкое видение перспективы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко неоднократно говорил и продолжает отмечать, что курс на Восток, заявленный президентом РФ Владимиром Путиным, это реальность, продиктованная международной обстановкой и закрытием западных границ. Конечно, потребуется много сил, чтобы достойно показать ключевой регион Дальнего Востока в этом направлении, но благодаря тщательной работе и контролю, решать все вопросы удается быстро и слажено.

Правдивость этого тезиса доказывает не только растущее партнерство с азиатскими и арабскими странами, но и проводимые мероприятия внутри Российской Федерации. Например, прошедший десятый МедиаСаммит во Владивостоке и проводимый в настоящее время Петербургский международный экономический форум – 2023.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Наглядная поддержка: что Приморье делает для бойцов СВО и их родных

Губернатор Приморского края проявляет отеческое внимание к военнослужащим СВО (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Колбаса из мяса – миф или нет?

«Комсомолка» проинспектировала мясоперерабатывающий завод (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.