Наглядная поддержка: что Приморье делает для бойцов СВО и их родных

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жители Приморья, отправившиеся в зону проведения специальной военной операции (СВО), продолжают выполнять свои задачи. Для того чтобы они еще успешнее справлялись с поставленными целями, родной регион оказывает любую помощь – финансовую, психологическую, поддерживает самих бойцов и их семьи. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, что Приморский край делает для тех, кто порой ценою своей жизни защищает свою страну.

ЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ

На передовой задачи СВО выполняют сотни мужчин из Приморья. Это и добровольцы в составе отряда «Тигр», и морские пехотинцы ТОФ, и бойцы 5-й общевойсковой Краснознаменной армии, и десантники 83-й бригады ВДВ … Земляки – простые люди, бизнесмены, представители власти – регулярно отправляют гуманитарную помощь; в посылки упаковывают еду, вещи, письма с теплыми словами поддержки, необходимую технику, оборудование и многое другое. Недавно, например, лесопромышленники передали десятки вагонов пиломатериалов, благодаря чему бойцы смогли сделать новые блиндажи и траншеи.

К военнослужащим регулярно приезжает лично губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В июне 2023-го он побывал там уже в десятый раз, причем визит совпал с контрнаступлением противника. Глава региона всегда оказывается на передовой не с пустыми руками, он привозит специальное оборудование и снаряжение, дополнительную экипировку и нужную аппаратуру: квадрокоптеры, тепловизоры, монокуляры, прицелы, различное оружие, средства связи, автомобили и многое другое, всего не счесть. Часть грузов передают сами приморцы в лице обычных граждан, коммерческих и благотворительных организаций. Нередко жители края, не зная, что конкретно необходимо нашим бойцам, жертвуют деньги. Благодаря этим средствам, а также, конечно, выделенным позициям в региональном бюджете, местное правительство формирует нужные закупки. С начала СВО на эти цели выделили около 2,5 миллиардов рублей.

Приморье регулярно отправляет посылки для военнослужащих. Фото: Правительство Приморского края

Олег Николаевич не просто приезжает, но еще и общается с военнослужащими, интересуется, как у них дела, что им необходимо. Не каждый губернатор проявляет такое, можно сказать, отеческое внимание к бойцам. И действия главы находят отклик не только у ребят на передовой, но и у приморцев, которые живут под мирным небом:

– Наглядная поддержка регионом своих военных!

– Там мой внук! Ждем всем сердцем живыми. Поддерживаем, как можем. И Вам спасибо!

– Ого, как далеко. Парням приветы с дома.

– Поддержка очень существенная и нужная.

– Хорошее дело, поддержим!

– Хоть совсем не по пути и опасно это, все равно поехали. Это уже пиаром не назовешь! Это участие и забота о бойцах в зоне СВО.

Олег Николаевич общается с бойцами. Фото: Правительство Приморского края

ПОДДЕРЖИМ И ПОМОЖЕМ

Пока бойцы выполняют задачи СВО, здесь, на малой Родине, краевое правительство поддерживает и военнослужащих, и их семьи. Для этого в Приморье действует ряд мер поддержки. Во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием ПК губернатор отметил, что с начала СВО на социальную поддержку направлено 2,5 миллиарда рублей (в общей сумме – почти пять миллиардов). Расскажем немного подробнее.

В первую очередь нужно упомянуть открытый в последних числах мая филиал государственного фонда «Защитники Отечества» – это центр поддержки для участников СВО и их семей, работающий в «одно окно». То есть бойцов, ветеранов спецоперации, их родных здесь ждет любая помощь, которая может им понадобиться – от консультаций с психологом до оформления бумаг, требующихся для получения мер поддержки. Здесь также помогают в присвоении статуса ветерана боевых действий, сопровождают семьи погибших и ветеранов СВО, оказывают помощь в получении других мер социальной поддержки, лекарств, технических средств реабилитации, в предоставлении путевок в санатории и ухода на дому. Найти организацию можно во Владивостоке на улице Давыдова, 9.

Сегодня в Приморье семьям компенсируют расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), проезд, обеды в школе и посещение различных кружков, если в семье есть дети. Также край выделяет путевки в детские лагеря и в приоритетном порядке дает направления в детские сады. Среди более крупных вспомогательных мер можно отметить ежегодные выплаты.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и председатель ЗС ПК Александр Ролик на передовой. Фото: Правительство Приморского края

А совсем недавно дети участников спецоперации бесплатно отправились в цирк, чтобы посмотреть новое шоу Гии Эрадзе.

Кроме того, по инициативе Олега Кожемяко в начале июня в регионе расширили перечень категорий граждан, имеющих право на получение выплат в связи с проведением СВО. Теперь контрактникам в «именных» военных подразделениях выплачивают 400 тысяч рублей. Добровольцы же могут рассчитывать на 200 тысяч рублей при заключении каждого контракта – ранее это была однократная выплата.

Тем мужчинам, которые с 1 апреля заключили контракт военнослужащего или росгвардейца, увеличили матпомощь с 200 до 300 тысяч. Поясняем: если кто-то подписал документы в указанный период, но им пришло двести тысяч рублей, то можно в ближайшее время ожидать доплату. Никакие бумаги оформлять заново не надо, все данные поступают в автоматическом режиме.

В центре «Защитники Отечества» оказывают помощь с документами бойцам и их семьям. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

А еще россиянам, которые приезжают служить в Приморье в связи с назначением на воинскую должность, полностью компенсируют проезд, если человек добирался на поезде или самолете.

Эти и другие меры поддержки, а также подготовка участников СВО позволили краю войти в пятерку лучших регионов России по данным направлениям. Губернатор лично контролирует всю работу.

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