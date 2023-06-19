Умерла на глазах у друзей: молодой водитель без прав задавил 17-летнюю девушку и скрылся

Водитель уверяет, что не был пьян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувших выходных, 17 июня в приморском селе Казанка произошла трагедия. Вечером компания друзей гуляла по городу, как вдруг прямо на них вылетел автомобиль. Почти все успели увернуться, кроме Юлии Д. (имя изменено). 17-летняя девушка лежала на земле и умирала на глазах у друзей, а виновник ДТП даже не остановился и уехал. Ребята звонили в скорую, в полицию, но помочь их подруге уже было нельзя, от полученных травм Юля скончалась на месте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все случилось на участке автомобильной дороги «Шкотово – Партизанск» в районе дома по улице Партизанская. После в шоковом состоянии виновник ДТП сжег свою машину Toyota Сorolla. Позже до него дошло, что его видели и скрываться нет смысла. Тогда 22-летний житель Партизанска сам явился с повинной.

– Обвиняемый уверяет, что не был пьян, а просто потерял управление, испугался, поэтому сбежал. Проверить это уже не получится, но нам известно, что молодого человека ранее лишали водительских прав. Сейчас он задержан, решается вопрос, что с ним делать дальше, – рассказали редакции в пресс-службе Следственного комитета Приморского края.

О погибшей известно немного, девушка успела выпуститься из школы после девятого класса и поступила в колледж. Следователи провели осмотры мест происшествий, где случилось ДТП и уничтожили автомобиль. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Виновнику смертельной аварии грозит от 5 до 12 лет лишения свободы по статье «нарушение правил дорожного движения повлекшие смерть человека».

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