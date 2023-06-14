Во Владивостоке завершается ремонт на первом участке Некрасовского путепровода

Работы на путепроводе начались в конце мая. Фото: Администрация Владивостока

В прошедшие выходные дагестанская компания-подрядчик «СТК Макс М» завершила ремонт деформационных швов на средней полосе трассы Некрасовского путепровода в сторону центра и приступила к обновлению левой. Работы здесь начались в конце мая этого года, и обновление первого участка подходит к финалу, рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились специалисты управления дорог мэрии, в крайней левой полосе ремонтируют сразу три шва, в ближайшие дни работы на этом участке трассы завершатся.

Закончить обновление деформационных швов Некрасовского путепровода на дорожном полотне в сторону центра планируется до конца июня, после чего специалисты пойдут в обратном направлении. Ремонтные работы ведутся согласно скорректированному графику.

Дорожники отметили, что водителям не надо волноваться о том, что в месте стыковки швов возвышается асфальт, так как это переходная зона, которая в скором времени встанет на один уровень с покрытием трассы.

В мэрии добавили, что пока специалисты обновляют деформационные швы, автомобилистам стоит пользоваться альтернативными проездами – через Снеговую или Нефтеветку. Кстати, в будущем через последний участок хотят построить дорогу-дублер основной городской магистрали – проспекта 100-летия Владивостока. По словам мэра Константина Шестакова, на ее создание планируется привлечь деньги из федерального бюджета.

Напомним, что после четвертых торгов был определен подрядчик для ремонта тротуаров Некрасовского путепровода, которым стала компания «Бетон-сервис».

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