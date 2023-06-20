Прыгал с вертолета без парашюта: камчатский пес-десантник Лёлик поздравил спасателей с Днем кинологической службы

Лелик спокойный и добрый пес. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Во вторник, 20 июня, в России отмечают День основания кинологической службы МЧС. Первые расчеты были созданы 27 лет назад – в 1996 году, и за все это время четвероногие помощники постоянно участвуют в поисковых операциях и сохраняют человеческие жизни. Камчатский пес-спасатель Лёлик поздравляет всех причастных с праздником, а корреспондент «Комсомольской правды – Дальний Восток» пообщался с начальником кинологического подразделения МЧС России по Камчатскому краю Анной Ечевской, которая рассказала о своем подопечном. Подробности – в материале.

Лёлик со своей хозяйкой Анной Ечевской. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

– Лёлик – белая швейцарская овчарка. Он служит у нас с тех пор, как родился у меня, то есть уже восемь лет.

Как поделилась Анна, когда пес только начал работу, дрессировке он поддавался легко, понимал все с полуслова, поэтому с ним не было никаких проблем. Да и сам по себе он спокойный, добрый, любит проводить время в компании людей и часто ходит на различные мероприятия к детям. Например, он посещал Пионерскую среднюю школу имени М.А. Евсюковой и демонстрировал ребятам свои умения, выполняя команды хозяйки.

Пес легко поддается дрессировке. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

По словам Анны, четвероногий спасатель любит детей. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В арсенале у четвероногого спасателя три направления работы: поиск живых людей, тел погибших и горно-лавинная специализация.

Лёлик служит уже восемь лет. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В 2019 году, когда Лёлику было четыре года, он вместе со своей хозяйкой и сотрудниками Камчатского филиала дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда впервые десантировался с вертолета без парашюта.

У собаки есть три направления работы. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

– Конечно он волновался, ведь у собак хорошо развит инстинкт самосохранения, однако он справился без истерик, повел себя достойно.

Кстати, в прошлом году в рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» Анна стала лучшим спасателем-кинологом. В течение 2022 года Лёлик с хозяйкой около 30 раз участвовали в поисковых работах.

С вертолета Лёлик прыгал, когда ему было четыре года. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Четвероногий спасатель волновался, но повел себя достойно. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Напомним, что и во Владивостоке есть свои пушистые герои. Однажды немецкая овчарка Багира помогла полицейским раскрыть преступление и нашла преступника по запаху крови.

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