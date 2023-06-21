Как и для чего проходят гидравлические испытания теплотрасс

Ежегодно год специалисты проводят гидравлические испытания, а также плановые ремонты на тепловых сетях.

Приморские тепловые сети (АО «Дальневосточная генерирующая компания») проводят гидравлические испытания два раза в год, так как правила технической эксплуатации тепловых сетей приписывают проведение этих испытаний для проверки трубопроводов на плотность и прочность.

Тепловые сети проверяют в ходе весенне-летних и летне-осенних гидравлических испытаний. Цель данных мероприятий – выявить слабые участки на теплосетях после завершения ОЗП и оперативно произвести ремонтные работы, чтобы обеспечить бесперебойное прохождение следующего отопительного сезона.

Гидравлические испытания проводятся дважды в межотопительный период

Совместно с ДГК данные испытания проводят и МУПВ «ВПЭС». ПТС проверяют магистральные тепловые сети, ВПЭС – разводящие (внутриквартальные, которые идут от магистральных).

Энергетики готовят к отопительному сезону оборудование котельных цехов.

Весенне-летние и летне-осенние испытания проходят в несколько этапов. На каждом этапе ГВС ограничивают в домах, получающих коммунальную услугу от определенных теплоисточников. Проводят испытания поэтапно, чтобы уменьшить сроки отключения горячей воды.

Суть гидравлики заключается в том, что по тепловым сетям под повышенным давлением (чуть выше рабочего) подается вода (не горячая, температура воды безопасная). Эта процедура помогает определить участки, которым необходим ремонт. Показатель к ремонту – это повреждение теплосети.

В проведении гидравлических испытаний задействованы несколько служб предприятия: дежурная смена на теплоисточнике, рабочая бригада и диспетчерская служба.

Гидравлические испытания, плановые перекладки и ремонтные работы на сетях проводят энергетики.

Специалисты компании производят перерасчет жителям Владивостока за услугу горячего водоснабжения с учетом проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ на теплосетях. По итогам потребители получат квитанции, в которых в колонке «Перерасчет» будут учтены периоды отсутствия горячего водоснабжения.

Энергетики обращают внимание на то, что сроки ограничения в подаче горячей воды потребителям по окончанию гидравлики могут быть скорректированы в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. Также причинами увеличения сроков могут послужить ремонтные работы на сетях, обслуживаемых другими организациями. В связи с ремонтными работами на теплотрассах у потребителей услуг ДГК временно ограничивается горячее водоснабжение. В данных случаях потребителям будет произведен перерасчет.

Для произведения перерасчета управляющим компаниям и ТСЖ необходимо подготовить акт об отсутствии горячей воды в доме с указанием сроков и причин не предоставления коммунальной услуги, после чего передать документ специалистам Приморских тепловых сетей (АО «ДГК»). Факт перерасчета жители Владивостока увидят в квитанциях по мере поступления актов от управляющих организаций.

Энергетики заранее планируют бюджет на гидравлику и на ремонты после них. В случае, если на определенном участке сети происходят многократные повреждения, его планируют под перекладку.

О гидравлике и ограничении ГВС жителей информируют пресс-службы ПТС и МУПВ «ВПЭС», посредством размещения информации в СМИ и соцсетях. Также данная информация появляется на корпоративных ресурсах компаний. Помимо этого, информацию о гидравлике получают управляющие организации, которые также ведут работу с потребителями.

В данный момент Приморские тепловые сети проводят четвертый и пятый этапы весенне-летних гидравлических испытаний. В связи с этим с 13 по 21 июня горячее водоснабжение временно ограничено у жителей Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Пятый этап гидравлических испытаний пройдет во Владивостоке c 19 по 26 июня коммунальная услуга будет временно отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают ГВС от объединенной котельной, включающей котельные «Северная» и «Вторая Речка».

Текст и фото: Предоставлено пресс-службой СП «Приморские тепловые сети»

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