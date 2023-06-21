Опубликованы фото и видео пожара, в котором сгорели 4 автобуса во Владивостоке

Фото с места ЧП.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Утром 21 июня в автобусном парке Владивостока случился пожар. По неизвестным причинам вспыхнули сразу четыре пассажирских транспорта. Пожарные услышали о возгорании в 6:30 и были на месте уже через семь минут. В 8:14 пламя удалось потушить, но машины уже успели превратиться в расплавленные груды металла, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Автобусы загорелись в парке Владивостокского производственного объединения пассажирского автотранспорта-1. В ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что во время ЧП никто не пострадал. Также в пресс-службе поделились снимками с места работы спасателей. С огнем боролись девять человек.
Напомним, что изначально в сети появилась информация о том, что возгорание произошло на улице Днепровская и затронула 6 пассажирских автобусов, позже выяснилось, что это неправда. Редакция попыталась связаться с представителями ВПОПАТ-1, но пока там не отвечают на звонки.
В мэрии же редакции сообщили, что специалисты уже устанавливают масштаб повреждений и причины происшествия. Также делом заинтересовалась прокуратура. Началась проверка.
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