Опубликованы фото и видео пожара, в котором сгорели 4 автобуса во Владивостоке

Фото с места ЧП. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Утром 21 июня в автобусном парке Владивостока случился пожар. По неизвестным причинам вспыхнули сразу четыре пассажирских транспорта. Пожарные услышали о возгорании в 6:30 и были на месте уже через семь минут. В 8:14 пламя удалось потушить, но машины уже успели превратиться в расплавленные груды металла, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Автобусы загорелись в парке Владивостокского производственного объединения пассажирского автотранспорта-1. В ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что во время ЧП никто не пострадал. Также в пресс-службе поделились снимками с места работы спасателей. С огнем боролись девять человек.

Напомним, что изначально в сети появилась информация о том, что возгорание произошло на улице Днепровская и затронула 6 пассажирских автобусов, позже выяснилось, что это неправда. Редакция попыталась связаться с представителями ВПОПАТ-1, но пока там не отвечают на звонки.

В мэрии же редакции сообщили, что специалисты уже устанавливают масштаб повреждений и причины происшествия. Также делом заинтересовалась прокуратура. Началась проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Владивостоке утром 21 июня загорелись 4 пассажирских автобуса

ЧП произошло в парке для стоянки автотранспорта (подробнее...)

Из-за чего в аэропорту очереди и как их избежать – секреты воздушной гавани

Расскажем и покажем, что внутри аэропорта (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.