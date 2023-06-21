Во Владивостоке утром 21 июня загорелись 4 пассажирских автобуса

Кадры с места ЧП. Фото: DVLifeDV

Утром 21 июня во Владивостоке на улице Адмирала Корнилова сгорело 4 пассажирских автобуса. Ранее в социальных сетях появилась информация, что ЧП произошло на улице Днепровская. Однако редакции в пресс-службе МЧС рассказали, что транспорт загорелся на стоянке на улице Адмирала Корнилова, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как раз на улице Адмирала Корнилова, 15 А находится Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта-1. Подробностей о том, почему случился пожар, пока нет. Редакция ждет официальный комментарий от ГУ МЧС по Приморскому краю.

– На территории ВПОПАТ № 1 произошло возгорание, огнем повреждено четыре автобуса. Сейчас на месте работают службы, устанавливается масштаб повреждений и причины происшествия, – сообщили «КП» в мэрии города.

Обновление 9:53

– 21 июня в 07:25 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в автобусном парке по улице Адмирала Корнилова во Владивостоке. Оперативно на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горели четыре автобуса. Погибших и пострадавших нет. В 08:40 пожар ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются, – сообщили в ГУ МЧС Приморья.

Также ситуацией заинтересовалась прокуратура. Проводится проверка.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как загорелся автобус прямо на трассе в Надеждинском районе Приморья. ЧП случилось на 700 километре трассы А-370 Уссури. Судя по кадрам от очевидцев, пожар начался с моторного отсека. Пламя быстро охватило всю заднюю часть, перекинувшись на салон.

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