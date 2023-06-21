Можно смело бежать за купальником. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье 15 июня официально начался купальный сезон. Он продлится до 15 сентября. Поэтому жители края все чаще стали задаваться вопросом: а где же безопасно купаться? Комиссия, в состав которой вошли специалисты Роспотребнадзора, МЧС, полиции и администраций муниципалитетов опубликовала список пляжей, соответствующих требованиям. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Где купаться во Владивостоке?

Во Владивостоке уже можно смело бежать за купальником, но все же в крае купальный сезон начнется чуть позже – 1 июля. В городе есть 7 пляжей, которые безопасны для купания. В их чисто вошли следующие места:

– ООО «Лотс», бухта Лазурная, 19;

– ИП Богун, железнодорожная станция «Чайка»;

– ООО «Прибой», мыс Токаревского;

– ООО «Ривьера-Лагуна», улица Десятая, 26;

– пляж «Солнечный», улица Садгородская, 23;

– Всероссийский детский центр «Океан», улица Артековская, 10;

– Санаторий «Приморье», Маковского, 187.

Где купаться в Находке?

А вот в Находке оказалось меньше мест, которые соответствуют всем требованиям для безопасного отдыха. Там есть всего три места, где можно искупаться:

– ООО «Рай», микрорайон «Ливадия», 460 метров на юго-запад от улицы Набережная,19;

– ИП Тушкова, бухта «Стрельбище», в 700 метров от улицы Угловая, 2;

– ООО «Бухта Отрада», улица Мартовская, 2.

Где купаться в Хасанском округе?

Здесь оказалось сразу 4 места, где можно безопасно отдохнуть. При этом специалисты отмечают, что туристам все равно следует быть осторожным и соблюдать все правила пребывания на пляже и в море:

– база отдыха «Морской бриз», бухта Нарва, Амурский залив, село Перевозное, улица Карьерная, 8;

– пляж центральный «Золотые пески», село Андреевка, улица Школьная, 35;

– ООО «АйСи», село Андреевка, бухта Троицы, в 36 метрах по направлению на северо-запад от улицы Набережная, 2;

– ИП Солнышкина, село Рисовая Падь, улица Кленовая, 1.

Где купаться в Партизанском округе и Кировском районе?

В Кировском районе для купания пригодно только одно место:

– ДЮСШ «Патриот», село Подгорное, улица Таежная, 10а.

В Партизанском округе также один безопасный пляж:

– ООО «Квалитет», мыс Подосенова, примерно в 1,5 километрах по направлению на северо-восток.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что, по словам начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Анны Спорник, для летнего отдыха и купания подходит один оборудованный пляж на острове Русский – в бухте Ахлестышева.

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