65% работодателей считают хобби кандидатов важной строчкой в резюме

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Социальная сеть Одноклассники и сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор провели исследование и узнали, важны ли хобби кандидатов при устройстве на работу, по мнению рекрутеров. В исследовании приняли участие более 500 работодателей из всех регионов России.

Две трети работодателей (65%) считают, что соискателям стоит указывать хобби в резюме. Большинство опрошенных (36%) дали информации об увлечениях оценку 3 балла из 5 по шкале важности. Каждый десятый (10%) признался, что хобби совсем не важны для него при приеме человека на работу, и оценил важность этого раздела резюме на 1 балл из 5.

33% респондентов присвоили важности наличия увлечений в резюме 2 балла. 17% опрошенных работодателей считают, что увлечения соискателей важны, и оценивают кандидата по наличию информации о хобби (соответствует оценке 4 из 5 баллов).

Только 3% считают, что хобби крайне важны, и оценивают эту строку в резюме на 5 баллов из 5.

Больше половины респондентов (59%) ответили, что используют информацию о хобби в резюме для оценки уровня культуры и ценностей кандидатов. 51% отмечают, что увлечения соискателей говорят о всестороннем развитии. 39% работодателей изучают хобби, чтобы найти навыки, полезные для работы.

Вера Маневич, директор по персоналу социальной сети Одноклассники:

«Увлечения потенциального сотрудника в первую очередь позволяют оценить, насколько он подходит компании и руководителю по культуре и софт-скиллам. Хобби кандидата – это признаки, по которым HR-специалист может предположить, каков человек в общении, отношении к работе, взаимодействии с коллегами, как впишется в коллектив. Например, если в числе увлечений написано, что кандидат выиграл какое-то соревнование, в одиночку или был капитаном команды, это может говорить о высоком уровне дисциплины, ответственности – или о лидерских качествах, «достигаторском» подходе к решению задач. При поиске младших специалистов (джунов) наличие хобби играет более важную роль, так как хард-скиллов у молодых специалистов, как правило, не так много. Опытный рекрутер при выяснении списка любимых книг, например, может понять, как у человека развиты софт-скиллы».

23% опрошенных считают, что увлечения кандидатов позволяют оценить будущие риски для компании. 14% уверены, что с помощью хобби можно узнать про навыки тайм-менеджмента кандидата. 12% участников опроса отмечают, что увлечения соискателя показывают ответственность при заполнении резюме. Еще 12% выбрали вариант ответа «другое», где чаще всего указывали, что хобби помогают понять характер и личность кандидата.

Для 65% работодателей хобби важны в резюме на любые позиции. 18% считают, что увлечения кандидата стоит учитывать при подборе соискателей на руководящие должности. По 15% опрошенных отмечают, что хобби важны для кандидатов из сферы обслуживания и для домашнего персонала. 14% выделяют сферу маркетинга. 12% работодателей считают, что увлечения важны в резюме для топ-менеджеров. Еще столько же (12%) отметили важность хобби при подборе офис-менеджеров. 6% респондентов отметили IT-специалистов. Только 5% смотрят на хобби в резюме у массового персонала.

Что касается популярности различных увлечений россиян в целом, то, по данным социальной сети Одноклассники, контент о хобби интересуют более 20 миллионов жителей России. В первом квартале ежемесячная аудитория контента из раздела «Увлечения» платформы ОК почти достигла 60% от общей посещаемости площадки. Самыми популярными хобби россиян в первой половине 2023 года стало все, что связано с приготовлением еды, садом и дачным отдыхом, handmade, – видео этих тематик смотрит наибольшее число людей. Востребованными увлечениями являются прыжки с парашютом, дайвинг и серфинг.

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