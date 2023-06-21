Владивостокцам предлагают обезопасить своих питомцев от попадания в приют

Мероприятие пройдет в ветеринарной клинике «Горилла». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Приморья в третий раз проведут акцию по льготному чипированию собак. Мероприятие пройдет в воскресенье, 25 июня, в ветеринарной клинике «Горилла» на Фадеева, 4а. Эта процедура поможет обезопасить питомцев от потери и нежелательного попадания в приют, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 1 июня 2022 года чипирование животных стало обязательной процедурой для владельцев собак. Но проводить эту операцию важно не только потому, что был выпущен закон, но и для безопасности самих питомцев, ведь если ваш любимец потеряется или случайно попадет в приют, вам смогут оперативно его вернуть. Дело в том, что в устройстве находится уникальный идентификационный номер. Его вносят в единую базу, в которой есть так называемый паспорт собаки с данными о ней и ее владельце.

Специалисты также отмечают, что после того, как в крае ввели закон, жители Приморья стали более осознанно принимать решение о том, чтобы завести питомца.

Переживать за своего питомца не стоит, сама по себе процедура безболезненна и безопасна, а размер чипа очень маленький, почти что с рисовое зернышко. Сделан он из биосовместимого материала, поэтому не вызывает никаких аллергических реакций.

Цена услуги начинается от 1500 рублей, а в рамках акции она будет стоить всего 500 рублей, для пенсионеров, многодетной семьи и инвалидов – 250 рублей, а для семей участников СВО – бесплатно. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно записаться, сделать это можно, позвонив по телефону: +7 902 050-77-88.

Во время прошлых двух акций во Владивостоке чипировали около 800 собак. Проходит она при поддержке мэрии в рамках проекта «Животные города_В», он был запущен в прошлом году. Проект направлен на решение актуальных задач в сфере охраны и защиты животных, популяризации гуманного к ним отношения. Ознакомиться подробнее с проектом можно в Telegram-канале и на сайте.

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