Москва и Пекин обсуждают возобновление безвизовых поездок из Приморья в Китай

Алексей Старичков рассказал и о портовой инфраструктуре. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 15 по 19 июня проходила 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, на которой побывала делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко. Наш край и Китай достиг нескольких соглашений для укрепления отношений, о чем уже писала «КП». Об итогах мероприятия и планах рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков. Так, на федеральном уровне решается вопрос о возобновлении безвиза по маршруту Приморье – Китай. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Есть ли договоренности и планы на ближайшее развитие портовой инфраструктуры и автомобильных пунктов пропуска?

– Развитие транспортной логистики – важное направление работы Приморского край. Наши порты работают со всевозрастающей нагрузкой, как и в прошлом в этом году объем грузооборота из Китая увеличивается.

Во время поездки губернатор края обсуждал с китайской стороной – грузоотправителями, крупными компаниями – возможность их участия в расширении портовых мощностей в Хасанском районе.

Что касается автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, в этом направлении идет интенсивная работа, особенно на Пограничный-Суйфэньхэ, Краскино-Хуньчунь, где активно возводятся новые пункты пропуска. Выделены значительные средства, Олег Кожемяко вместе с руководителями Минтранса России и Росгранстроя еженедельно и ежемесячно контролируют ход строительства, предполагается, что завершится оно в 2024 году.

Автомобильная дорога к пунктам пропуска требует ремонта, и мы обсуждаем с китайской стороной ее участие в работах на условиях государственного частного партнерства.

В 2022 году товарооборот с Китаем увеличился до 7,5 миллиардов долларов, каковы прогнозы на этот год?

– Исключительно положительные. Статистика первого квартала этого года говорит об оптимистичной динамике. Губернатор Приморья поставил задачу достичь цифры в 10 миллиардов долларов, и думаю, нам это удастся.

Планирует ли правительство Приморья ввести электронную очередь на погранпереходах по просьбам грузчиков?

– Начиная с мая 2020 года по май 2021, я лично организовывал электронную очередь и командовал ею, это был нелегкий труд. Тогда в ковидное время ее помогли создать нормативная и правовая база, но со временем наши полномочия иссякли и эта мера в том понимании, как мы ее планировали, изжила себя. Практика тех правил, которые мы ввели при регулировке, стала расходиться с реальностью, тормозить процесс развития.

В Приморье планируют создать торгово-промышленный парк российской, китайской и северокорейской продукции. Где он появится и каковы его отрасли работы?

– На мой взгляд, эта идея перекликается с работой, которую ведет федеральный центр по созданию международной территории опережающего развития в Приморье. Речь идет о новой экономической зоне с упрощенными требованиями и нормами регулирования. Во многом она будет рассчитана на китайские компании. Но пока что речь идет лишь о разработке концепции, правовых очертаний нет. О том, где появится парк, пока рано говорить. В ближайшее время губернатор организует рабочую группу по реализации этих планов».

Приморье оставляет за собой роль авангарда в сотрудничестве с Азией. Будет ли китайская сторона участвовать в Восточном экономическом форуме?

– КНР подтвердила свое участие, но пока неизвестно, кто именно к нам приедет. В 2018 году ВЭФ посетили сразу 12 губернаторов всех крупных провинций КНР. От имени края вместе с Росконгрессом пригласили партнеров из Хэйлунцзян и других административно-территориальных единицы».

А что касается крупных корпораций, бизнесменов, приедут ли они во Владивосток?

– Чаще всего сами корпорации решают, кто посетит Восточный экономический форум. У нас есть список китайских компаний, которые уже работают в Приморье или вынашивают такие планы, и приедут на ВЭФ, но, на мой взгляд, пока рано его озвучивать.

Есть ли продвижения в работе по безвизовым групповым поездкам?

– На региональном уровне губернатор края и власти провинций Цзиньлинь и Хэйлунцзян готовы работать в этом направлении, но сейчас идет обсуждение деталей на федеральном уровне между Москвой и Пекином. Пока никто не называет точной даты, когда будут возобновлены безвизовые поездки, но надеемся, что это произойдет в ближайшее время.

Стоит отметить, что приморские туристы могут оформить визу прямо в пункте пропуска, а в не консульстве.

Напомним, что ранее «Комсомолка» уже писала об итогах 32-й Харбинской ярмарки. Мы подробно рассказывали о планах строительства погранпереходов в пунктах пропуска и международном азиатском торгово-промышленном парке».

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