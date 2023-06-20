Владивостокцы возмущены ремонтом Некрасовского путепровода: отвечаем на вопросы жителей

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке компания-подрядчик приступает к ремонту тротуара на Некрасовском путепроводе. Минувшей ночью на самой оживленной дороге города уже появились указатели и бетонные блоки. Сейчас там частично перекрыты две полосы по направлению в сторону улицы Гоголя. На одной из них по-прежнему приводят в порядок швы, на другой – ремонтируют изношенный тротуар. Это вызвало пробки, а значит и недовольство среди автомобилистов. В администрации корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» подробно ответили на все волнующие водителей вопросы.

Ремонт многострадального путепровода начался еще 28 мая. И уже тогда старт работ ознаменовался многокилометровыми пробками. В мэрии заверили – для удобства автомобилистов ремонтировать дорожное полотно будут поэтапно и только на тех участках, где швы пришли в негодность. Сейчас дорожники двигаются по направлению в центр приморской столицы, а после перейдут на противоположное направление.

Чем ближе рабочие к центру, тем больше вопросов возникает у автомобилистов, для которых Некрасовский путепровод входит в ежедневный маршрут. Так, например, водители заметили, что новые швы теперь больше похожа на «трамплины». Возник вполне резонный вопрос – правильно ли это? В администрации охотно прокомментировали этот момент.

«Применяемые материалы предусматривают усадку, и если сделать их сейчас в уровень, то уже через несколько дней там будут впадины. Поэтому и делается небольшое возвышение. Первые швы уже усели, это заметно».

Но если со швами все более-менее ясно, то вопрос с заторами на этом участке в самые пиковые часы до сих пор стоит остро. В частности, владивостокцев интересует, почему ремонт нельзя вести в ночное время? Когда трафик сокращен до минимума. Как оказалось, ведение работ в дневное время – вынужденная мера.

«Технологически предусмотрена «устойка» материалов, применяемых при ремонте швов. Это занимает много времени – от 12 до 18 часов. То есть, ночью материал устаивается, а днем проводятся работы. Работы идут одновременно сейчас на трех швах и все они под контролем. Закрывать всю полосу целиком нецелесообразно», – ответили в пресс-службе мэрии.

К слову, перекрытие еще одной из полос в ведомстве тоже прокомментировали.

«Там, где первая полоса ограничена, начинается ремонт тротуара, которого все ждали очень много лет. Далее по направлению в центр перекрыта крайняя левая полоса – это ремонт деформационных швов. Между собой участки трассы не пересекаются. Сначала идет сужение на одну полосу справа, потом - на одну полосу слева».

Автомобилистов призывают набраться терпения: скоро дорога станет красивой и удобной.

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