Парад спортсменов и финиш эстафеты флага: как пройдет старт «Детей Приморья»

Торжественный праздник состоится 2 июня. Фото: Оргкомитет I летних МСИ «Дети Приморья»

Совсем немного осталось до старта главного спортивного мероприятия в нашем регионе. Международные летние спортивные игры «Дети Приморья», идея провести которые появилась после «Детей Азии» в 2022 году, официально начнутся 1 июля. Но открытие запланировано на следующий день – 2 число. А если учесть, что торжество совпадает с Днем города Владивостока, то можно рассчитывать на вдвойне грандиозный праздник. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, что ждет гостей и зрителей Игр.

Соревнования «Дети Приморья» предложил провести губернатор края Олег Кожемяко, который известен своей любовью к спорту и активному виду отдыха. Такое событие поможет ребятам не только показать себя и свои способности, но и выявить талантливых спортсменов в муниципалитетах. Поэтому в первой половине июля более полутора тысяч юношей и девушек в возрасте от 12 до 16 лет из нашего региона, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Беларуси и Китая сразятся в 11 видах спорта. Мероприятие, к слову, пройдет под девизом «Время первых», а талисманами соревнований стали уссурийский белогрудый медведь Влад и рыжая лисичка Злата.

Олег Кожемяко дал старт эстафете флага. Фото: Оргкомитет I летних МСИ «Дети Приморья»

И пока во Владивостоке ведутся последние приготовления к Играм, по городам Приморья проходит эстафета флага мероприятия Делегация стартовала 27 мая в Партизанске, где присутствовал глава региона, и уже побывала во Владимиро-Александровском, Находке, Фокино, Лучегорске, Дальнереченске, Новопокровке, Лесозаводске. С 1 июня – новый этап эстафеты, которая посетила Спасск-Дальний, затем Кировский, Черниговку, Хороль, Чугуевку, Яковлевку, Арсеньев, Анучино, Михайловку, Терней, Дальнегорск, Кавалеворо, Ольгу, Лазо, Камень-Рыболов, Пограничный, Покровку, Большой Камень, Смоляниново, Славянку, Вольно-Надеждинское, Уссурийск и Артем. А уже 1 июля, в день старта, эстафету передадут Владивостоку.

К слову, пока спортсмены и другие делегаты проезжали через населенные пункты края, муниципалитеты с радостью показывали форму своих участников Игр. Арсеньев, например, выбрал сочетание белого и синего цветов, а в Анучино сшили ярко-желтые костюмы. Увидеть все многообразие можно будет непосредственно на соревнованиях, до которых остались считанные дни.

Эстафета флага на маяке Бриннера. Фото: Оргкомитет I летних МСИ «Дети Приморья»

Мы уже знаем, что спортивные делегации поселятся в кампусе ДВФУ И общежитиях ВВГУ, а также в гостиницах Владивостока. У ребят обязательно будет свободное от тренировок и состязаний время. Для участников подготовили культурно-экскурсионную программу с посещением Приморского океанариума и знаковых мест дальневосточной столицы.

В честь события придумали масштабный праздник. Начнется все с парада команд-участниц на стадионе «Динамо». Себя покажут все 34 муниципалитета и другие участники, которые приедут в регион. Организаторы мероприятия также поделились, что с юными спортсменами пройдут чемпионы края в различных соревнования и волонтеры. Торжественную часть закроет эстафета флага Игр, которая проехала почти все города и села. Остался лишь Владивосток.

У каждой команды от 34 муниципалитетов Приморья своя уникальная форма. Фото: Оргкомитет I летних МСИ «Дети Приморья»

«Юные спортсмены, почетные гости и зрители увидят яркую и красочную церемонию открытия с участием лучших исполнителей и творческих коллективов из учреждений культуры региона. Главным музыкальным событием вечера станет выступление известной певицы Ёлки. Завершится мероприятие праздничным фейерверком», – поделились организаторы планами на воскресенье, 2 июля.

Увидеть грандиозное событие смогут не только участники и болельщики, но и все жители приморской столицы. А еще владивостокцев и гостей ждут различные мастер-классы, выставки, многообразие площадок и фотозон, ведь городу воинской славы исполняется 163 года.

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