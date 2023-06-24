Собери сам: что такое кастомные «пьяные» велосипеды и кто привез их в День молодежи во Владивостоке

Сцена на Цесаревича. Фото: КП – Владивосток

Субботний день, яркое солнце и приятный прохладный ветерок – так решила обрадовать погода жителей и гостей Владивостока в День молодежи, который проходит прямо сейчас на набережной Цесаревича. С каждой минутой людей становится все больше, кто-то стоит в очереди за водой, чтобы утолить жажду в жару, а кто-то пробует себя в разных активностях. Подробности - в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Большинство площадок начали свою работу по расписанию – с 12:00, поэтому скучать не приходится. Больше всего людей привлекают спортивные локации, особенно с необычными велосипедами. Эти модели кастомные – приморцы собирали их самостоятельно. Некоторые из них ответственные за эту площадку в шутку назвали «пьяными».

Велосипеды поражают своей креативностью и даже обычный на вид двухколесный транспорт таит в себе свои секреты. Подробнее о железных конях корреспонденту «Комсомолки» рассказал один из организаторов площадки и движения «Сам себе велосипед» Андрей Авдеев.

«Один из сложных наших велосипедов с техникой вождения пьяный руль, – и действительно, управлять таким непросто, поскольку его переднее колесо бесконтрольно крутится из стороны в сторону. Но еще один сложный велосипед тот, который двигается вперед тогда, когда его педали крутятся назад».

На столь веселом и праздничном мероприятии поднимают и серьезные темы. Участники психологического проекта «Волна» расставили холсты и краски, чтобы любой желающий мог через рисунки показать определенные эмоции – радость, грусть, боль и другие, а на противоположной стене развесили постеры с ободряющими словами.

Психологический проект «Волна». Фото: КП – Владивосток

«Мы оказываем психологическую помощь подросткам. Одни из проблем, которые мы решаем - волнение при поступлении в вузы, взаимоотношения с родителями, социализация и многое другое», – рассказала участница проекта Алина Вандышева.

Конечно, это не все интересные мероприятия, а лишь их часть, гостей праздника ждет множество интересных активностей.

Кстати, на набережной развернулась открытая студия «Комсомольской правды – Владивосток», где наши гости рассказывают о том, как они достигли успеха благодаря своему креативному контенту. А в деревянном сундучке молодые приморцы могут оставить записки с тем, о чем они мечтают больше всего.

Открытая студия «Комсомольской правды – Владивосток». Фото: КП – Владивосток

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