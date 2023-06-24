Собрать кубик-рубика и сразиться на мечах: какие еще активности ждут гостей Дня молодежи во Владивостоке

Ловкость рук ребят действительно поражает и почти что гипнотизирует. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В душную погоду хочется спрятаться от палящего солнца и при этом продолжить веселье. На набережной Цесаревича в здании на Светланской, 72 ,в честь празднования Дня молодежи также развернулись различные площадки. А так как это праздник для юных жителей, то и локации здесь соответствующие. Подробности - в материале «Комсосольской правды – Владивосток».

Первая локация, которая тут же попадается на глаза, - зона Федерации спидкубинга Приморского края где молодежь в том числе совсем еще юные школьники младше 14 лет собирают кубик Рубика. Ловкость рук ребят действительно поражает и почти что гипнотизирует.

Очень много локаций посвящены настольным играм, а клуб ролевых игр «Империум» организовал фотозону, где каждый мог примерить рыцарские доспехи и погрузиться в фэнтезийный мир.

«Это все мой личный реквизит, но всего лишь малая его часть. Если бы я хотел привезти все, вышло бы грузовика полтора-два. Оружие мягкое, поэтому никто не поранится», - рассказал организатор площадки Максим Орлов.

Каждый мог примерить рыцарские доспехи и погрузиться в фэнтезийный мир. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Внутри здания гости не только развлекаются, но и учатся чему-то новому. Здесь прошли два мастер-класса в помощь участникам специальной военной операции. Сперва приморцам предложили изготовить сухой душ, о котором подробно рассказала основатель и руководитель волонтерского движения «Святая София» Наталья Ануфриева.

«На маленькую салфетку мы наносим гель, убираем ее в отдельный пакетик, который потом кладем рядом с другой салфеткой. От бойцов были положительные отзывы, сказали, что им это нужно».

Наталья добавила, что занятиями заинтересовались много людей, которые выстраивались очередями.

Затем прошел мастер-класс по изготовлению сухого завтрака для военнослужащих, а именно каш.

«В один пакет мы складываем хлопья, сухое молоко, сахар, по желанию сушеные ягоды, а затем бойцы могут залить все это кипятком, - поделилась преставитель группы «Готовим для наших» Ольга Абрамова.

Мастер-класс по изготовлению сухого завтрака для военнослужащих, а именно каш. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Напомним, что интересные мероприятия ждут жителей Владивостока и на улице, можно заняться спортом или пробудить свой талант художника.

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