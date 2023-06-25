Дети ушли купаться днем накануне, 24 июня. Фото: Руслан НОВИКОВ

В селе Новосысоевка в Приморье пропали трое детей после похода на реку. Кошмарная новость встревожила местных жителей – совсем недавно стало известно о смерти нескольких детей во время купания. Как удалось узнать, ребята сбежали сами, несмотря на предостережения. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

Что случилось с детьми в Яковлевском районе?

Четверо ребятишек, десятилетний Богдан, девятилетний Сережа и 12-летняя Люда сбежали без спроса. Дети из одной семьи, на речку Арсеньевку они взяли с собой 8-летнего двоюродного брата.

Решили пойти купаться. Внезапно один из детей начал тонуть и звать на помощь. Ребята попытались спасти мальчика, но их унесло течением. В итоге выплыл лишь один из братьев, так как смог зацепиться за корягу. На берегу он сообщил матери о беде по телефону.

Как ведут поиски?

К поисковой группе, организованной тетей пропавших детей, подключились 1000 участников с разных районов Приморья. Неравнодушные подключаются к поискам на местах, исследуют районы. Поиски координируют тетя и мама пострадавших.

Водолазы на месте поисков.

Дети ушли купаться в районе Песчаника. Их не видели с 15 часов дня 24 июня – а гулять они ушли в 13:00. Сейчас на месте работают водолазы-профессионалы.

«Итого в поисках участвуют 30 специалистов, 7 единиц техники, 4 плавсредства, от МЧС России 11 человека, 2 единицы техники и 2 плавсредства», – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Водолазы обследуют дно, начиная от предполагаемого места утопления и вниз по течению приблизительно на расстоянии до 1 километра.

Что известно о семье?

Как удалось узнать «КП» в УМВД РФ по Приморскому краю, никто из семьи не состоит на учете в ПДН. Как рассказала родственница пропавших детей, никто не выпивал в день пропажи. Детям разрешено было купаться в маленьком водоеме, но они нарушили запрет. Все знакомые пострадавших, с которыми удалось пообщаться редакции, охарактеризовали семью положительно.

– Мы всегда их берегли, говорили: можно только ножки помочить в маленькой речке. Но это же дети. Я воспитываю их одна, мужа у меня нет. Спасибо всем, кто откликнулся и остался неравнодушен к моей беде, – рассказала мама пропавших деток.

Официально

«По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в краевом следкоме.

В прокуратуре Приморья добавили, что ведомство ведет проверку по факту случившегося. На месте поисково-спасательные отряды, следователи, сотрудники МЧС и прокурор.

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