Найдена лучшая песня о Владивостоке

На конкурс поступило 27 заявок. Фото: Вадим ПОПОВ

Песен о Владивостоке написано столько, что подсчитать их непросто. Однако в краевой столице решили эту музыкальную палитру расширить, предложив всем желающим проявить творчество. Конкурс на лучшую песню о городе объявила администрация Владивостока. Его итоги как раз и подвели в мэрии, сообщает «Комсомольская правда».

На конкурс поступило 27 заявок. Кто-то из авторов прислал свои давно написанные песни, но были и специально созданные по этому случаю композиции. В городском конкурсе комиссия оценивала песни по шкале от 1 до 10 баллов (критериев, конечно, было несколько), лучшей стала композиция «Портовый принц» Анны Лисичкиной.

Второе место досталось Эдуарду Приморскому и песне «Перламутровый город». Бронзовый призер – композиция Николая Ивановского «Владивосток – город души моей». Заявки, набравшие больше 43 баллов по всем критериям, вошли в праздничный альбом в честь Дня города. Они будут использоваться для музыкального оформления фонтана на набережной Спортивной гавани.

«Всех участников конкурса в торжественной обстановке наградят на набережной Спортивной гавани 2 июля в рамках празднования 163-й годовщины со дня основания города Владивостока. На песню, которая стала победителем конкурса, будет снят клип – его покажут в рамках церемонии награждения в День города», – сообщили в администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба из лука, кабинет Арсеньева и славянская деревня: чем запомнился жителям и гостям Владивостока День молодежи

Тысячи гостей посетили мероприятия Дня молодежи во Владивостоке (подробнее)

Почти 13 тысяч школьников бесплатно посетили музей истории имени Арсеньева и театры во Владивостоке

Ребята посещали культурные учреждения в рамках проекта «Арсеньевская карта» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.