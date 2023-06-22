Почти 13 тысяч школьников бесплатно посетили музей истории имени Арсеньева и театры во Владивостоке

Многим детям понравились планшеты с играми, а также викторины. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

К концу подходит летняя вторая смена в лагерях. На каникулах юные жители Владивостока не только отдыхали, участвовали в различных мастер-классах, но и бесплатно посещали культурные учреждения города с помощью «Арсеньевской карты». Проект был инициирован губернатором Приморья Олегом Кожемяко, присоединились к нему многие музеи и кинотеатры дальневосточной столицы, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации администрации, за две первые смены пришкольных лагерей почти 13 тысяч школьников из Владивостока посетили музеи, театры и кинотеатры города.

«Не только для детей, но и родителей, а также педагогов проект «Арсеньевская карта» стал приятным подарком. Пришкольные лагеря муниципалитета абсолютно бесплатные, однако за дополнительные походы на экскурсии или киносеансы родителям приходится дополнительно вносить деньги. «Арсеньевская карта» в этом году обеспечила для ребят из пришкольных лагерей бесплатное посещение двух учреждений на выбор - театров, кинотеатров или музеев. Уже две смены мы слышим лишь положительные отзывы. Школьники очень довольны, а это самое главное», – отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Ребята из лагеря школы №32 посетили экскурсию в историческом парке «Россия – Моя история». Дети не без интереса изучали интерактивные экспозиции, большинству понравились планшеты с играми, а также викторины.

«Сегодня мы приехали в интерактивный музей. Я был и в других музеях, но этот мне понравился больше всех, потому что он очень необычный. Такие экскурсии, когда можно самому что-то пощупать и изучить мне нравятся», – поделился впечатлением третьеклассник Алексей.

Кстати, благодаря проекту «Арсеньевская карта» ученики посетили не только музей, но и кинотеатр, а ребята из прошлой смены побывали в «Театре молодежи». Как поделилась начальник лагеря школы №32 Оксана Аносова, возможность бесплатно посещать культурные учреждения приморской столицы сделала отдых для детей полезным и запоминающимся.

Напомним, что старт проекту «Арсеньевская карта» глава Приморья Олег Кожемяко дал в начале июня этого года.

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