Владивосток отметит День спортивного города. Фото: Руслан НОВИКОВ

Уже в это воскресенье, 2 июля, Владивосток отметит свой 163 день рождения на набережной Спортивной гавани. В этом году город будет праздновать не просто День города, а День спортивного города. О программе и расписании мероприятия – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 10:00 жителей и гостей города приглашают на массовую утреннюю зарядку с участием заслуженных мастеров спорта и абсолютных олимпийских чемпионов.

С 11:00 до 15:00 от пляжа «Юбилейный» до спорткомплекса «Олимпиец» будут работать площадки. Спортивные федерации проведут показательные выступления, а известные спортсмены – мастер-классы. Также гостей праздника ждут эстафеты и конкурсы.

С 14:00 до 19:00 на площадке у фонтана пройдет дневная концертная программа. Выступят творческие коллективы и исполнители Владивостока, а также приглашенные артисты.

На водной части Спортивной гавани будут организованы заплывы на открытой воде и соревнования на сапах.

С 19:00 до 22:00 на стадионе «Динамо» пройдет вечерняя праздничная программа.

Запуск фейерверка запланирован в 21:30 с морской акватории Амурского залива.

Приморцев 1 и 2 июля на набережной Спортивной гавани ждет фестиваль дальневосточного гребешка «На гребне!». Больше 15 ресторанов города представят варианты стрит-фуда из гребешка и других продуктов дальневосточной кухни. Кроме деликатесов будут лекции, мастер-классы, соревнования, кинопоказ и морская регата.

30 июня с 19:00 до 20:30 – мероприятие «Ритмы любимого города» (концертная площадка перед «Нептун»).

30 июня с 12:00 до 12:30 – старт автопробега «Владивосток – Санкт-Петербург» (парк «Патриот» о. Русский).

1 июля с 13:00 до 14:30 – районное мероприятие «Ритмы любимого города» в сквере на ул. Подгорной, д.13, остров Попова.

1 июля с 12:00 до 13:30 – мероприятие, посвященное празднованию Дня города, на открытой площадке в районе д.9 по ул. Анны Щетининой.

1 июля с 10:00 до 20:00 – фестиваль граффити в общественном пространстве «Сопка Бурачка».

2 июля с 14:00 до 19:00 – концерт авторской песни, посвященный празднованию Дня города, в Театральном сквере рядом с памятником Владимира Высоцкого.

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