Дорожники во Владивостоке ремонтируют пострадавшую от ливня Нефтеветку

Работы проходят в микрорайоне Патрокл. Фото: Администрация Владивостока

После обрушившегося на Владивосток ливня, который прошел в приморской столице 22 июня, бригады муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» восстанавливают разрушенную инфраструктуру. Например, минувшей ночью они убрали наносы грунта на Вилкова, Иртышской и других улицах, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На Светланской из-за ливня разрушился смотровой колодец ливневой канализации. Минувшей ночью дорожники разбирали конструкцию, однако осадки не позволили завершить ремонтные работы, в итоге их продолжили в пятницу, 23 июня.

Ремонт трассы на Светланской. Фото: Администрация Владивостока

Асфальт провалился и в районе пересечения улиц Колесника и Южно-Уральская. Из-за ЧП автобусам на время скорректировали маршрут. Из-за ремонтных работ жителей и гостей Владивостока просят не парковать свои автомобили вдоль Южно-Уральской, 4-6, и Колесника, 7-9.

По словам руководителя «СГТ» Николая Насонова, минувшей ночью дорожники также грейдировали проезд от ДОСААФА на Нефтеветку и далее в сторону мыса Кунгасный. Данная трасса пользуется популярностью у автомобилистов города и является дублером проспекта 100-летия, но из-за прошедших дождей здесь образовались ямы, что осложняет движение.

Работы проводились и в микрорайоне Патрокл на Североморской, где потоки воды размыли проезд. Однако сейчас никаких неполадок здесь нет.

Напомним, что это не единственные неприятности, которые принес городу прошедший дождь. «Комсомолка» подробно писала о том, что происходило во Владивостоке в период непогоды. Многие улицы ушли под воды, на некоторых трассах появились водовороты, не обошлось и без автомобильных аварий.

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