До слез: жительница Камчатки прилетела прямо с зоны СВО – на выпускной к дочери

Выпускные прокатились по стране на минувшей неделе. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Сети появился видеоролик, который без слез и в самом деле смотреть невозможно. Как пишут пользователи мессенджеров, пробивает даже самых стойких мужиков. Жительница Камчатки вернулась с зоны СВО – и сразу на выпускной к дочери. Вот так, с корабля на бал, мама сюрпризом прилетела к юной жительнице села Соболево. Эту трогательную встречу сняли на видео, и теперь ролик «гуляет» по интернету и заставляет плакать всех, кто его посмотрит. Подробности в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Выпускные прокатились по стране на минувшей неделе – 11-классники выпускались во взрослую жизнь. Вот и в селе Соболево, что на Камчатке, теперь уже бывшие ученики прощались с «Соболевской средней школой». Одна из выпускниц тогда еще не знала, какой подарок ожидает ее в самый разгар праздника.

И вот, когда аттестаты получены, настал момент поздравлений, объятий и цветов. Тогда в школе среди наряженных выпускников и их родителей появилась женщина в военной форме с букетом красных роз. Уже только один внешний вид притянул взгляды всех присутствующих. Уверенным шагом она направилась в гущу событий и остановилась рядом с девочкой в белом платье.

Эмоции на лице подростка в эту секунду просто невозможно описать словами – она явно не ожидала увидеть в этот день свою маму. Жительница Камчатки, взяв выходной, прибыла прямиком с зоны СВО в школу – на выпускной к дочке.

«Вчера видела в аэропорту эту красивую женщину. А вон оно чего…», – пишут в социальных сетях.

Выяснилось, что женщина почти с самого начала спецоперации лечит раненных – доброволец из 155-й бригады морской пехоты с позывным Азур. Дома она не была очень давно, а потому дочь ждала от нее максимум только короткое сообщение на телефон с поздравлением.

Сначала девочка не сразу поняла, что произошло, и только спустя пару секунд она расплакалась и буквально упала в объятия к маме. В этот момент сдержать слез уже не смог никто из присутствующих. А когда ролик появился и в социальных сетях, прослезились даже мужики.

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