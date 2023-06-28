Во Владивостоке снесли сразу несколько незаконных торговых павильонов

Павильоны были самовольно установлены хозяевами. Фото: Администрация Владивостока

Муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» продолжает заниматься демонтажом незаконных объектов. С улицы Русской исчезло сразу несколько торговых павильонов. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

Под снос пошли 5 объектов рядом с домами № 39 и 41в. Они были самовольно установлены хозяевами.

«Убрали торговые павильоны, площадь которых составляла от 6 до 23 квадратных метров. Те конструкции, которые можно было переместить, отправили на площадку временного хранения, а вот, к примеру, помещение из кирпича в районе Русской, 39 снесли с помощью спецтехники, а оставшийся мусор вывезли на полигон», – рассказали специалисты муниципального дорожного предприятия.

Они также напомнили владельцам: если появился акт о том, что хозяину надо освободить незаконно занятый участок, то проще сделать это самим. Иначе объект все-равно будет демонтирован, но принудительно. Да и чтобы забрать имущество, придется оплатить штраф и работы по демонтажу, вывозу и временному хранению.

Пожаловаться на незаконно установленный гараж может любой житель Владивостока. Для этого нужно позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу или административно-территориальное управление района. Тогда на место приезжает специалист, выясняет, кому принадлежит земля. Только комиссия может издать постановление о необходимости убрать самовольную постройку.

Напомним, во Владивостоке гаражи активно демонтируют с приходом в администрацию Константина Шестакова на пост главы. В год сносят около 500 таких объектов. Кстати, о том, что находится внутри «заброшенных» гаражей, мы беседовали в эфире радио «КП» со специалистами администрации.

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