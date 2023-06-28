Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток28 июня 2023 3:00

Теперь развевается российский триколор: яхта за 300 миллионов долларов пришвартовалась в столице Приморья

Во Владивосток из Гонконга 28 июня прибыла суперъяхта Nord олигарха Мордашова
Екатерина ТИХАЯ
Nord зашел во второй раз во Владивосток 28 июня 2023 года.

Nord зашел во второй раз во Владивосток 28 июня 2023 года.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Спустя чуть больше года суперъяхта Nord олигарха Алексея Мордашова вновь пришвартовалась во Владивостоке, на этот раз под флагом Российской Федерации, а не Каймановых островов, как было весной 2022-го. «Комсомольская правда – Владивосток» прогулялась на Морской вокзал и посмотрела, как обстоят дела у судна.

Владивостоку идут дорогие суда.

Владивостоку идут дорогие суда.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

«Норд» зашел в акваторию города рано утром в среду, 28 июня. Сначала на палубе была суета, сотрудники занимались организационными моментами, а уже после 10 часов наступило затишье.

Сейчас на судне все спокойно.

Сейчас на судне все спокойно.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

На носу судна находится большая вертолетная площадка, которая сейчас закрыта экранами.

На носу судна находится большая вертолетная площадка, которая сейчас закрыта экранами.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Сейчас судно спокойно стоит возле Морвокзала, а на фоне яхты фотографируются прохожие. Достают камеры и люди на площади, и в районе железнодорожных виадуков, все спешат запечатлеть 142-метровый Nord стоимостью минимум 300 миллионов долларов (по некоторым данным – 500 миллионов) с несколькими вертолетными площадками. Больше всего зрелище впечатлило азиатских гостей.

Все спешат сфотографировать суперъяхту.

Все спешат сфотографировать суперъяхту.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

И сфотографироваться на ее фоне.

И сфотографироваться на ее фоне.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

В первый раз суперъяхта прибыла в дальневосточную столицу в марте 2022 года и простояла до 4 мая. После того, как судно покинуло нашу гавань, оно около года перемещалось между портами разных стран, чтобы уйти от западных санкций. Дело в том, что в прошлом году итальянская полиция конфисковала у Алексея Мордашова 65-метровую яхту Lady M.

Длина яхты – 142 метра.

Длина яхты – 142 метра.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Раньше судно ходило под флагом Каймановых островов, в июне 2022 года Nord перерегистрировали в России.

Раньше судно ходило под флагом Каймановых островов, в июне 2022 года Nord перерегистрировали в России.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

«Норд» пропал с радаров 26 октября 2022-го, так как на судне отключили транспондер. 12 июня 2023-го иностранные СМИ заметили, что яхта вновь подала сигнал недалеко от Индонезии. 25-го числа Nord был в районе Гонконга, а утром 28 июня зашел в наш город. Сколько судно простоит в дальневосточной столице, неизвестно.

Напомним, Алексей Мордашов – известный предприниматель и олигарх, однако больше всего его ассоциируют с компанией «Северсталь». В феврале 2021 года из-за роста стоимости акций «Северстали» состояние Мордашова достигло 32,1 миллиарда долларов, и он стал самым богатым человеком в России.

Добавим, Мордашов находится в санкционных списках США, Великобритании и Евросоюза.

Сколько яхта простоит во Владивостоке неизвестно.

Сколько яхта простоит во Владивостоке неизвестно.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

ПО ТЕМЕ

Целый автопарк, салон красоты и тренажерка: стало известно, что внутри яхты Nord, принадлежащей олигарху Алексею Мордашову

Судно пришвартовалось в центре Владивостока 31 марта (подробнее)

Яхта Nord миллиардера Алексея Мордашова отчалила из центра Владивостока

Судно с вертолетной площадкой и кинотеатром зашло в порт Владивостока 31 марта (подробнее)

Одна из самых крупных в мире: яхта олигарха Мордашова пришвартовалась во Владивостоке

За минимум 300 миллионов долларов на судне предусмотрены две вертолетные площадки и кинотеатр [фоторепортаж, видео]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.

Общество: ВОПРОС ДНЯ