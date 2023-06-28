Теперь развевается российский триколор: яхта за 300 миллионов долларов пришвартовалась в столице Приморья

Nord зашел во второй раз во Владивосток 28 июня 2023 года. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Спустя чуть больше года суперъяхта Nord олигарха Алексея Мордашова вновь пришвартовалась во Владивостоке, на этот раз под флагом Российской Федерации, а не Каймановых островов, как было весной 2022-го. «Комсомольская правда – Владивосток» прогулялась на Морской вокзал и посмотрела, как обстоят дела у судна.

Владивостоку идут дорогие суда. Фото: Дарья НАУМЕЦ

«Норд» зашел в акваторию города рано утром в среду, 28 июня. Сначала на палубе была суета, сотрудники занимались организационными моментами, а уже после 10 часов наступило затишье.

Сейчас на судне все спокойно. Фото: Дарья НАУМЕЦ

На носу судна находится большая вертолетная площадка, которая сейчас закрыта экранами. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Сейчас судно спокойно стоит возле Морвокзала, а на фоне яхты фотографируются прохожие. Достают камеры и люди на площади, и в районе железнодорожных виадуков, все спешат запечатлеть 142-метровый Nord стоимостью минимум 300 миллионов долларов (по некоторым данным – 500 миллионов) с несколькими вертолетными площадками. Больше всего зрелище впечатлило азиатских гостей.

Все спешат сфотографировать суперъяхту. Фото: Дарья НАУМЕЦ

И сфотографироваться на ее фоне. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В первый раз суперъяхта прибыла в дальневосточную столицу в марте 2022 года и простояла до 4 мая. После того, как судно покинуло нашу гавань, оно около года перемещалось между портами разных стран, чтобы уйти от западных санкций. Дело в том, что в прошлом году итальянская полиция конфисковала у Алексея Мордашова 65-метровую яхту Lady M.

Длина яхты – 142 метра. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Раньше судно ходило под флагом Каймановых островов, в июне 2022 года Nord перерегистрировали в России. Фото: Дарья НАУМЕЦ

«Норд» пропал с радаров 26 октября 2022-го, так как на судне отключили транспондер. 12 июня 2023-го иностранные СМИ заметили, что яхта вновь подала сигнал недалеко от Индонезии. 25-го числа Nord был в районе Гонконга, а утром 28 июня зашел в наш город. Сколько судно простоит в дальневосточной столице, неизвестно.

Напомним, Алексей Мордашов – известный предприниматель и олигарх, однако больше всего его ассоциируют с компанией «Северсталь». В феврале 2021 года из-за роста стоимости акций «Северстали» состояние Мордашова достигло 32,1 миллиарда долларов, и он стал самым богатым человеком в России.

Добавим, Мордашов находится в санкционных списках США, Великобритании и Евросоюза.

Сколько яхта простоит во Владивостоке неизвестно. Фото: Дарья НАУМЕЦ

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