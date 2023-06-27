Акватория Владивостока подорожает на 300 миллионов долларов

До этого яхта Nord пробыла во Владивостоке с 31 марта по 4 мая 2022 года. Фото: Вадим ПОПОВ

Одна из самых крупных яхт мира судно Nord российского миллиардера Алексея Мордашова вновь направляется во Владивосток. Если данные пути, которые отображены на ресурсе MarineTraffic (система мониторинга судов в реальном времени), не изменятся, то «Норд» появится в дальневосточной столице уже в среду, 28 июня, спустя год и полтора месяца. Последний раз яхта вышла из акватории города 4 мая 2022 года и направилась в неизвестном направлении, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

После того, как судно покинуло Приморье, оно около года перемещалось между портами разных стран. Яхта пропала с радаров 26 октября, а 12 июня, как заметили иностранные СМИ, вновь подала сигнал недалеко от Индонезии. 25-го числа Nord был в районе Гонконга, а уже в 9 часов утра 28 июня должна снова зайти во Владивосток.

142-метровая суперъяхта Nord стоит не менее 300 миллионов долларов (по некоторым данным – 500), ее владельцем считается миллиардер Алексей Мордашов. Он известный предприниматель, однако больше всего его ассоциируют с компанией «Северсталь». В феврале 2021 года из-за роста стоимости акций «Северстали» состояние Мордашова достигло 32,1 миллиарда долларов, и он стал самым богатым человеком в России.

В 2022-м «Норд» перегоняли во Владивосток для того, чтобы избежать западных санкций. Например, в марте прошлого года итальянская полиция конфисковала его 65-метровую яхту Lady M.

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