Владивостокские шины помогут развивать спорт: о проблемах и тенденциях приморской мусорной реформы

Автопокрышки для Владивостока – большая проблема. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приморье запустило ряд проектов, благодаря которым наш край стал на шаг ближе к раздельному сбору мусора, глубокой переработке отходов и другим моментам, связанным с бережным отношением к природе. Прошло три года с начала кардинальных изменений, ведь обществу пришлось привыкнуть и переучить себя не просто выкидывать пакеты в мусорные баки, но еще и дома разбирать, что можно отправить в оранжевые контейнеры, которых в регионе около 2500 штук. И перестройка сознания идет до сих пор, многие все еще с недоверием относятся к подобной практике. Тем более перемены показали и проблемы - в первую очередь, это отсутствие необходимой инфраструктуры, например, мусоросортировочных заводов и современных экологичных полигонов. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с советником заместителя председателя правительства по ЖКХ Приморского края Сергеем Лазаревым и узнала, как обстоят дела в этой сфере.

Сергей Лазарев. Фото: Дарья НАУМЕЦ

– Сергей Юрьевич, почему в Приморье выбрали именно дуальную систему раздельного сбора мусора?

– Мы не стали распыляться на пять контейнеров для пяти фракций, хотя нас критиковали за это. Однако впоследствии даже Минприроды и Российский экологический оператор сказали брать за основу именно приморский опыт, потому что приучить людей сортировать на две фракции проще, это позволяет внедрить систему гораздо быстрее.

Также никто не задумывается, что отдельные контейнеры – это отдельные автомобили, которые ходят по разным маршрутам. Сколько это усилий! Вот если бы у нас было несколько фракций, то столько бы машин и ездило. Понятно, что это может быть не ежедневный вывоз, но если люди увидят переполнения, то испытают негатив.

– Многие в нашем обществе до сих пор недоверчиво относятся к подобным попыткам привить любовь к природе, они считают, что это в итоге свозится в одну кучу…

– Региональный оператор постоянно следил за вывозом вторсырья из оранжевых контейнеров, и у нас не было таких случаев. Пытались уличить, якобы мы все смешиваем, но это неправда. Когда на сортировочный комплекс привозят отсортированное, линия останавливается, туда сгружают исключительно отходы из спецконтейнеров. Это делается, чтобы вторсырье было чище, так оно легче продается и перерабатывается.

– А как часто вывозят сырье из контейнеров? Нередко вижу и слышу жалобы на этот счет, хотя сама сталкиваюсь с переполненными сетками редко.

– Мы выделили дополнительное финансирование на приобретение специальных автомобилей – их действительно сейчас не хватает. Чем больше контейнеров появляется, тем больше потребность в машинах. Также многие многоквартирные дома опять же выявили нехватку – теперь одного контейнера мало, требуется еще. Будем наводить порядки, потому что это дискредитирует отношение людей к раздельному сбору.

Один из вариантов внешнего вида оранжевых контейнеров для раздельного сбора отходов. Фото: Администрация Владивостока

– И это хорошо. Но все, кто долгое время занимается раздельным сбором мусора и даже состоит в группах, знает, что в Приморье не перерабатывают, например, стекло, его отправляют в Сибирь. Но из-за расстояния это явно не выгодно. Как быть с этим направлением работы?

– Мы создаем условия для глубокой переработки. Мы строим специализированные комплексы, достичь 100-процентной сортировки нужно достичь до 2030 года. И вопрос, куда мы денем сырье, актуален.

Сегодня мы сортируем порядка 12-15 фракций, но только в мире существует 150 видов образований пластика. Замечательно, что в Приморском крае уже есть определенная переработка – пластик, металл и частично картон. Но очень много видов, которые не перерабатываются в конечный продукт – то же стекло мы везем в Новосибирск, создаем у нас ПЭТ флекс (пластиковые хлопья) и везем в Подмосковье, то есть в центральную Россию.

Да, мы делаем определенную переработку и останавливаемся. По некоторым видам действительно есть конечный продукт, например, в Артеме – производим мягкий полиэтилен (техническую пленку).

Ближайшие регионы потребления – это Приморский край или Хабаровский, а все остальные рынки сбыта у нас далеко, как со стеклом. Мы продаем его по 2500 рублей за тонну, а там реализуют за 8000 рублей за тонну; у нас все съедает транспорт, как вы отметили. На глубокую переработку перейдем постепенно.

– Речь идет о строительстве в регионе экотехнопарка в Надеждинском районе?

– Эта тема действительно очень важна, так как мы сейчас ограничены. Не по всем видам переработки, конечно, но они достаточно объемны и будут востребованы: стекло, пластик и картон. Тем более что создание современных мусороперерабатывающих комплексов – задача, поставленная президентом Владимиром Путиным, и показатели нацпроекта «Экология».

– И что тогда изменится?

– В благоустройстве поменялась тенденция, есть запрос на экологичность происходящего во дворах. И у нас появились переработчики в Дальнереченске, которые начали делать элементы благоустройства из вторичного сырья. Компания, которая занималась перевозкой, вложила деньги в технологию по производству лавочек, малых архитектурных форм. И это был первый неплохой бизнес. Думаю, обязательно нужно создавать преференции таким переработчикам, им нужно помогать со сбытом, ведь тогда переработка будет востребована.

– А что насчет шин? Это болезненная тема, особенно для Владивостока.

– У нас создается завод по переработке резины, он уже получил заключение Роспотребнадзора по безопасности крошки. В ноябре таких проблем остаться не должно. Но если никто не будет покупать?..

Шины регулярно вывозят с улиц города и края. Фото: Администрация Владивостока

– Подождите, перебью. По этому поводу были жалобы людей на запах. Что с этим?

– Это был привоз не крошки, а смеси полимера и резины из Китая, который и давал запах. А крошка из резины, особенно наша, ведь у нас она в основном из Японии с большим содержанием каучука, была проверена в Роспотребнадзоре в Москве. Мы интересовались, можно ли этот продукт использовать, например, при строительстве детских и спортивных площадок. Специалисты дали положительное заключение.

Тут нужно сказать: не будет сбыта, мы не будем глубоко перерабатывать. Очень хотелось бы, чтобы для благоустройства проектировщики придомовых территорий, закупщики смотрели не только на цены (к слову, продукция из вторсырья дешевле), но и на экологичность.

Если товары будут оставаться здесь и покупаться, то это будет выгодно для нас. Экотехнопарк жизненно необходим для Приморского края. Повторюсь: нам либо продавать вторсырье за копейки (а его у нас будет много), либо производить высокорентабельные хорошие товары и создавать дополнительные рабочие места. Примерно к 2025 году он будет реализован.

– А рядом с экотехнопарком будут строить полигон?

– У технопарка все гораздо проще, у него даже санитарная зона другая. Полигон же по экологическому законодательству относится к первому классу опасности, то есть высокоопасный. Пока что по нему не все понятно, потому что не закончены инженерные изыскания, соответственно не проведена экспертиза. Сегодня нельзя говорить о строительстве, не получив анализы проб, грунтов, гидрологии. Возможен сценарий, что сортировочный комплекс здесь появится, а полигон нет.

Экспертиза проходит на федеральном уровне, и не получится обойти эту историю, где-то закрыв глаза и замолчав результаты. Инвестор не будет вкладывать деньги, если там, условно, водоносные слои. Это будет огромная проблема.

– Когда ждать результатов проверок?

– Сейчас идут сейчас инженерные изыскания, они должны были закончиться к 15 июня, но погодные условия и замечания к техническому заданию со стороны общественной экспертизы внесли корректировки. Все сдвинулось примерно на месяц, думаю, к 15 июля будут результаты, и станет ясно – можно или нельзя там строить.

Напомним, также в Приморье в марте 2023 года началось строительство промышленного парка в Большом Камне. Глава региона Олег Кожемяко обозначил важность создания объекта не только для развития данного муниципалитета, но и Приморья в целом.

«Промышленный парк "Большой Камень" обеспечит работой малый и средний бизнес всего края. Это инженерная инфраструктура для инвесторов, подъездные пути. Муниципалитет динамично развивается, важно, чтобы это была интегрированная структура, помогающая росту экономики Большого Камня и в целом региона».

Кроме того, ранее во время отчета перед Заксобранием Приморья губернатор заявил: «Еще пять лет назад вместе с правительством края мы принципиально взяли курс на создание комфортной среды для жизни. На это был запрос у граждан. И мы многое сделали, чтобы каждый приморец почувствовал реальные изменения к лучшему».

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