Продолжают очищать город: в столице Приморья демонтируют незаконные постройки

С начала года специалисты убрали более 300 построек. Фото: Администрация Владивостока

В приморской столице муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» вместе с подрядчиком продолжает приводить улицы города в порядок и сносит незаконные гаражи, торговые киоски, пристройки и другие нелегальные объекты, которые установили местные жители. На этой неделе работы начали проводить на улицах Маковского и Магнитогорская, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На Маковского в районе дома №15 стр.5 специалисты демонтируют железобетонные гаражи, металлические постройки также сносят в районе жилого здания на Магнитогорской, 13.

В мэрии добавили, что гаражи и киоски сносят не сразу, а дают собственникам время вывезти все свое имущество в другое место. Если же постройки уже демонтированы, то владивостокцам придется доказывать, что они принадлежат именно им, а также оплачивать штрафы и понесенные расходы.

В конце мая подобные работы провели на Волховской в районе домов №25-27. Всего с начала 2023 года с улиц приморской столицы убрали 340 незаконно установленных гаражей, которые вывезли с Громова, 12, Магнитогорской, 4, Маковского, 4, проспекта Острякова, 42, Мыса Чумака, 1, Березовой, 21, Новожилова, 25, Нахимова, 3, Карякинской, 29, Тунгусской, 20а, 26а, 33, 65, Славянской, 17, Верхнепортовой, 64, Окатовой, 18, Карла Либкнехта, 22, Тобольской, 10-12, и других адресов. Также стоит отметить, что специалисты демонтирую постройки не только в теплое время года, но и зимой.

Напомним, что в прошлом году «Комсомолка» писала о гаражной амнистии, в эфире радио на волне 90.4 FM руководитель юридической службы Городского Риэлторского Центра Даниил Клоков объяснил, что это такое, какие постройки под нее попадают, кто может ей воспользоваться.

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