В Приморье больше не нужно беспокоиться за качество воды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В самых разнообразных муниципалитетах, городах и селах Приморья продолжается активный ремонт водной инфраструктуры. Это и новые станции, и водопроводы, и другие элементы водоснабжения. Каждый год в рамках программы «Чистая вода» краю выделяют большие суммы для реконструкции и возведении новых объектов. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с зампредом правительства региона по вопросам ЖКХ, природных ресурсов, охраны окружающей среды Еленой Пархоменко, которая рассказала о текущей работе данного направления.

Елена Пархоменко. Фото: Дарья НАУМЕЦ

– Елена Александровна, за пять лет существования краевой программы «Чистая вода» качественная вода появилась более чем в 20 населенных пунктах, это был запрос жителей края. Поделитесь, что за последнее время сделано в рамках «Чистой воды»?

– Краевая программа «Чистая вода» входит нацпроект «Экология», он нужен для того, чтобы в Приморье было надежная инфраструктура водоснабжения, а у людей была только качественная питьевая вода. В 2022 году нам дали 3,6 миллиарда федеральных средств, но уже сейчас мы понимаем, что нам нужно больше – меняются расценки и технологии. Где-то это удешевление, но, в основном, везде рост. Буквально на прошлой неделе на водном конгрессе в Москве обсуждали продление проекта, потому что у нас он заканчивается в 2024 году. Девять объектов в Приморском крае уже реализованы.

– Что конкретно это было? Расскажите подробнее.

– Это серьезные объекты, от которых зависит качество жизни. Первоначальная задача – это обеспечение качественной питьевой водой, которая соответствует всем нормативам. Это реконструкция водопроводных очистных сооружений на реке дачная в Арсеньеве, его завершили в прошлом году, но до сих пор там есть надзор и корректировка проектной документации. Сейчас там доводят технологию до завершения, потому что пусконаладка заняла большой период и люди задавали вопросы. Это действительно непростая технология, которую нужно подкорректировать, чтобы ни у кого она вопросов не вызывала.

Еще среди задач была реконструкция системы водоснабжения в Зарубино, Хасане и Славянке – нашем туристическом блоке. Практически все населенные пункты Хасанского округа были охвачены этим проектом, потому что это не только местные жители, а добрую половину летнего периода это и много туристов. Мы не зря выбрали эти территории.

Также это строительство водоводов и системы водоочистки в Камень-Рыболове, где была серьезная проблема с водой многие десятилетия, и село тоже перекликается с туристами.

Строительство водопровода в поселке Тавричанка закончено в прошлом году, но этот объект важен, так как параллельно за счет другой программы реализуется проект станции обезжелезивания, которая будет работать не только на объекты ТОРа, но и на жителей Надеждинского района. Там практически во всех населенных пунктах большая проблема с водой, так как источники водоснабжения либо имеют низкий дебет, либо плохое качество. Новая станция обезжелезивания на Пушкинской депрессии (уникальном водохранилище), наконец, на завершающей стадии, ее должны достроить в текущем году. Это будет тот объект, который будет давать чистую воду всем населенным пунктам. Мы построили водовод в Тавричанке, чтобы после запуска станции довести эту воду до жителей.

Также была станция водоподготовки и сети водоснабжения в селе Глуховка Уссурийского городского округа. И несколько небольших объектов: подземная станция водозабора в Губерово.

Это насколько разная география, есть и крупные населенные пункты, и много мелких.

– Что сейчас делаете?

– Продолжаются мероприятия по полной реконструкции системы водоснабжения Углекаменска, завершаем уже в этом году. Недавно ввели в эксплуатацию водозабор и станцию водоочистки в Пограничном, где работы шли несколько лет. К концу подходит реконструкция системы водоснабжения в Покровке, которая затрагивает и водозабор, и водоводы. Сейчас продолжается работа в Посьете Хасанского округа, думаю, в следующем году уже поставят точку. Еще в текущем году закончим небольшой объект в Новосысоевке.

– Планы немаленькие, но что насчет Фокино – одного из самых проблемных в плане качества воды населенных пунктов Приморья?

– Глобальная реконструкция коснется системы водоснабжения ЗАТО. Это многомиллиардный объект, который разбит на этапы. Первый мы реализуем уже в текущем году и продолжим в следующем.

– Почему сложилась такая ситуация в городе?

– Самая большая проблема – очень длительное транспортирование воды от водозабора с другого муниципалитета. И на протяжении многих десятилетий не было должной эксплуатации, это была система военного имущества, после передачи земли и объектов мы вместе с муниципалитетом начали этим заниматься.

– Думаю, все местные жители надеются, что в ближайшие годы эта ситуация решится. Есть ли еще непростые объекты?

– Остается проблематика в Лесозаводске. В этом году построим систему водозабора, потому что качество воды микрорайона «Юго-западный» не отвечает современным требованиям. Второй проблемой города являются частные сети, когда «захотел – дал воду, не захотел – не дал». Думаю, скоро мы от этого уйдем.

Надеюсь, этот проект продлят до 2030 года, так как он актуален и вопрос еще не решен достаточно.

– Насколько при этих работах используются современные технологии?

– Сейчас много новых технологий, которые раньше никто не реализовывал. И если проект нескольких лет давности начать реализовывать, то он точно «не полетит». Уже нет ни материалов, ни возможностей предусмотренных проектом. А если ему уже больше десяти лет, то это вообще уже нельзя назвать проектом.

Мы при реализации ряда объектов программы выявили такую проблему – вроде схема и расчеты есть, экспертиза есть, то есть «по-чиновничьи» пакет сформирован, а когда ты начинаешь его реализовывать, то непременно будут корректировки. К тому же, теперь есть много модульных конструкций, которые позволяют быстро решать проблему, а не строить эти вот бетонные чаши, трудоемкие, денежноемкие, по срокам занимающие много времени. Свежие проекты – это важно, тем более у нас есть такое требование на уровне Минстроя России и даже есть справочник доступных технологий.

– А что насчет водохранилищ?

– Этот проект проходит не по линии Минстроя, а по линии Минприроды России, в нем предусмотрен ремонт гидротехнических сооружений. Сейчас мы завершаем ремонт Вишневского водохранилища в Спасском районе. Проектируем в Дальнегорске Нежданкинское водохранилище. На очереди стоят другие объекты, в том числе и во Владивостоке. Безусловно, это критически важная инфраструктура, все-таки мы говорим о питьевой воде.

Напомним, глава региона Олег Кожемяко в рамках отчета перед Законодательным собранием ПК в текущем году заявил следующее: «Еще пять лет назад вместе с правительством края мы принципиально взяли курс на создание комфортной среды для жизни. На это был запрос у граждан. И мы многое сделали, чтобы каждый приморец почувствовал реальные изменения к лучшему».

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