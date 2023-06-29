Пик цветения роз ожидают в Ботаническом саду Владивостока

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Огромная россыпь разноцветных роз радует посетителей Ботанического сада на Маковского, 142. Как рассказала «Комсомольской правде – Владивосток» кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада-института ДВО РАН Ирина Крестова, сейчас в дендрарии распустились розы почти всех групп, а их – ни много ни мало – почти 300 сортов. Научный сотрудник организации Татьяна Петренко специально для нашего издания сфотографировала цветущие клумбы.

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

ЭФФЕКТНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

– Сейчас на экспозиции в розарии распустились розы практически всех групп, которые есть у нас в коллекции. Это миниатюрные розы, почвопокровные, группы флорибунда, чайно-гибридные, шрабы – все наши почти три сотни сортов сейчас находятся в начале массового цветения, – поделилась Ирина Николаевна.

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Такое обилие красоты простоит еще около двух-трех недель, но пик цветения придется на ближайшие выходные. Поэтому 1 и 2 июля в Ботсаду пройдут традиционные экскурсии от куратора коллекции – они начнутся в 12 и 15 часов. Отметим, что отдельно за экскурсию платить не нужно, требуется только входной билет на территорию сада.

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

После этого закончится первая волна цветения роз, и они «возьмут паузу». Это не значит, что посетители вообще не увидят яркие и ароматные цветы, просто их станет меньше. После небольшого отдыха, в конце июля, у роз наступит вторая волна цветения.

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

КРАСОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

– Также в саду цветут многолетники, например, люпины, наперстянки. Зацвели водные растения: шикарные огромные цветы кувшинок распустились в пруду, который находится в зоне сакуровой аллеи возле беседки в восточном стиле. В этом году цветы гораздо крупнее, чем обычно, мы это связываем с тем, что высокие температуры в начале лета очень хорошо прогрели воду, и теперь кувшинок у кувшинок комфортная температура, – поделилась специалист.

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

В ближайшие две недели должны распуститься японские ирисы, которые предпочитают влажные места обитания. В Ботаническом саду они растут в контейнерах, полупогруженных в воду. Свои бутоны начнут раскрывать ранние сорта лилейников, массовое цветение которых наступит примерно в середине июля

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Уже сейчас можно увидеть первые сорта флоксов, а после 10 июля здесь будет не только буйство красок, но и воздух, насыщенный ароматами, так как флоксы очень приятно пахнут.

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

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