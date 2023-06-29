В 2023 году бюджет Владивосток увеличился почти до рекордных 28 миллиардов рублей

Депутаты единогласно приняли поправки. Фото: Вадим ПОПОВ

Депутатам Думы Владивостока озвучили корректировки городского бюджета на этот год. Предполагается, что расходы достигнут почти 28 миллиардов рублей. Как поделились в пресс-службе мэрии, участники заседания единогласно приняли предлагаемые поправки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С предложением о корректировках выступил первый замглавы мэрии приморской столицы Сергей Дмитриенко. Он отметил, что доходы города хотят увеличить на 877 миллионов рублей благодаря краевым деньгам, а расходы – на 1,8 миллиарда рублей, в итоге они достигнут 27,9 миллиарда.

Депутат поделился, что большая часть дополнительных денег пойдет на содержание дорог во Владивостоке (321 миллион) и капитальный ремонт многоквартирных домов (100 миллионов).

Остальную часть бюджетных средств направят исполнение наказов избирателей (30 миллионов), обновление подпорной стены на Партизанском проспекте (27 миллионов), озеленение (24 миллиона), реконструкцию парома «Босфор Восточный» (21 миллион), разработку документов для улучшения Матросского клуба (17 миллионов)

В мэрии добавили, что первоначально для городского бюджета на 2023 год утвердили 24,7 миллиарда рублей. С учетом сегодняшней корректировки бюджет Владивостока почти на 5 миллиардов больше, чем был в прошлом году. Если говорить о динамике за последние шесть лет, то наблюдается рост на 13 миллиардов.

Напомним, что на недавнем заседании ЗС ПК приняли поправки в краевой закон о бюджете на 2023-2025 годы. Общая сумма доходов в Приморье увеличила на 3 миллиарда рублей за счет налогов на прибыль организаций из-за роста грузооборота. В общей сложности депутаты рассмотрели 50 вопросов касательно социально-экономического развития региона.

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