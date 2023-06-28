В 2023 году доходы в бюджет Приморья увеличились на три миллиарда рублей

Депутаты приняли все предложенные поправки. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко 28 июня принял участие в заседании ЗС ПК. Депутаты рассмотрели более 50 вопросов о социально-экономическом развитии региона. Одном из тем обсуждения стали поправки в закон о бюджете на 2023-2025 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поправки предложила председатель правительства Приморья Вера Щербина. По ее словам, общая сумма доходов в 2023 году увеличилась на 3 миллиарда рублей. На это повлияли налоги на прибыль организаций из-за роста грузооборота, а более 220 миллионов безвозмездно поступили из федерального бюджета.

Вера Щербина добавила, что министерство ЖКХ дополнительно получит 150 миллионов рублей на создание комфортной среды в малых города, а 87 миллионов – на строительство котельных в поселках Липовцы и Новый, а также пгт. Смоляниново. Деньги направят из федерального бюджета.

Миллиард рублей от края получит министерство транспорта и дорожного хозяйства на ремонт и содержание дорог, минГОЧС – 350 миллионов на пополнение резервного фонда, министерство физкультуры – 276 миллионов на покупку транспорта для перевозки спортсменов, министерство образования – 492 миллиона на капитальный ремонт школ, департамент внутренней политики края – 140 миллионов на поддержку проектов, которые предлагают жители для решения различных вопросов.

Депутаты приняли эти и другие поправки в закон о краевом бюджете.

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