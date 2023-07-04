«Снова стану папой»: как сложилась жизнь участника проекта «Беременна в 16» из Владивостока

Поговорили об одной из самых популярных семей Владивостока. Фото: принтскрин видео.

Владимир Устименко, участник популярного ТВ шоу о беременных девочках-подростках, дал интервью «Комсомольской правде», где поделился мнением о современной молодежи и рассказал о своем блоге и жизни после проекта.

«Беременна в 16» – это первый российский проект о судьбах несовершеннолетних девушек, которым предстоит стать мамами. В каждой серии рассказывается история одной героини.

В 2021 году вышел выпуск (7 серия 4 сезон) с 16-летней девушкой Полиной из Владивостока, мечтающей стать дизайнером. Ей пришлось немного отложить свои планы из-за ранней беременности. Ее 20-летний парень, вопреки ожиданиям, оказался готов создать семью. Возражала, как ни странно, сама Полина. История хулигана и принцессы так заинтересовала программу «Беременна в 16», что они решили расширить свою географию.

– Нас нашли через социальные сети, предложили отснять выпуск на Дальнем Востоке. Мы были первыми и, конечно же, согласились, потому что это интересно.

– Давай начнем издалека. Как познакомились?

– В школе. Я тогда перешел в десятый класс, она училась в восьмом. И только спустя три года мы начали встречаться. Полина в выпуске уже не была шестнадцатилетней, ей было семнадцать, а родила она вообще в восемнадцать.

– Мы сегодня празднуем День молодежи. Какой ты видишь современную молодежь?

– Она странная. Все абсолютно разные, бывают хорошие люди, бывают фрики или просто отбитые, но мне нравится наша молодежь. Мы хорошее поколение, которое относится ко всем жизненным моментам по-разному.

– Вы ведете блог?

– Я тату-мастер и блогер.

– О чем ты рассказываешь подписчикам?

– О жизни молодого парня, у которого в 23 года есть уже жена и сын и скоро будет второй ребенок.

– Сколько у тебя подписчиков?

– Если посчитать мои две социальные сети, то 350 тысяч.

– У каждого блогера есть груз ответственности перед подписчиками. Как ты это вывозишь?

– Я не заморачиваюсь. Я не пропагандирую то, что может плохо повлиять на молодежь. У меня хороший блог.

– Что чаще всего интересует молодежь? Что часто спрашивают у тебя подписчики?

– Их интересует как дела у нашей семьи, поэтому я просто предоставляю им эту информацию.

– Обращаются ли к тебе за советом твои зриетли?

– Обращаются, даже в самые тяжелые жизненные моменты. Я обязательно поддерживаю, потому что когда тебе отвечает твой любимый блогер, тебя это воодушевляет, хочется жить дальше.

– Развитие блогерства привело к большей открытости медийных личностей перед своей аудиторией. Твое отношение к этому?

– Отличное, я очень рад, когда ко мне подходят подписчики. С удовольствием фотографируюсь и общаюсь. Можем даже покушать куда-нибудь сходить, такое было однажды. Парень предложил мне пойти выпить пива.

– О чем тогда беседовали?

– Он задавал много вопросов о беременности. Да, это было странно, мы пили пиво и разговаривали про беременность моей жены.

– Нужен ли вообще такой праздник, как День молодежи?

– Да. Нужны праздники, где встречаются и общаются много людей в одном месте. Как, к примеру, на набережной Цесаревича.

– Коснемся вопроса о татуировках. Много ли молодежи сейчас старается себя выделить таким способом?

– Очень много из молодых обращаются. Прям очень много. Возраста начиная с 16 и до 45 лет ко мне ходят.

– Отговариваешь?

– Кого-то отговариваю. Бывает, приходят полностью забитые татуировками парни, которых нет смысла отговаривать. А бывает, когда приходит шестнадцатилетняя девочка с запиской от мамы, и я вижу, что ей не нужна татуировка, тогда отговариваю.

– Давай о трендах в татуировках. Что сейчас актуально?

– Львы на плече у мужчин от 30 до 40 лет, но я такое не делаю, потому что это уже у каждого второго набито. И я не гонюсь за трендами, а работаю в своем стиле – это old school и предлагаю людям свое видение.

– И напоследок. Если бы тебя сейчас попросили дать совет человеку, который хочет набрать популярность, что бы ты сказал? Какими базовыми навыками должен обладать этот человек?

– Меньше стеснения и больше открытости. Не «хайпить» (вызывать ажиотаж) на какой-нибудь черноте, а лучше сделать что-то хорошее и на этом прославиться.

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