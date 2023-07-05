Еще шесть гастрофестивалей ждут жителей и гостей Приморья этим летом

В фестивале дальневосточного гребешка участвуют более 15 ресторанов и кафе города. Фото: scallopfest.ru.

Лето в Приморье богато на гастрофестивали. Об этом сообщили в правительстве края. Сейчас, с 1 по 12 июля, во Владивостоке проходит фестиваль гребешка «На гребне!». О том, какие еще «вкусные» мероприятия ожидаются в крае – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В фестивале дальневосточного гребешка участвуют более 15 ресторанов и кафе города. Своим гостям они предлагают самые разнообразные блюда из любимого всеми морского деликатеса. Среди блюд есть и тяхан с гребешком, и гобаджоу. Из необычного – гребешок в цитрусовом соусе, эклеры с парфе из гребешка. И только попробовав блюда на вкус, приморцы смогут по достоинству оценить мастерство поваров.

Еще один ближайший «вкусный» фестиваль – приготовление тонны литров дальневосточной ухи, барбекю из рыбы и морепродуктов, а также мастер-классы по приготовлению рыбной продукции. Все это можно будет попробовать в День рыбака на Спортивной набережной во Владивостоке. Отметить этот профессиональный праздник планируют еще в Находке и селе Подъяпольское.

В честь Дня ВМФ, 30 июля, во Владивостоке пройдет еще одно не менее увлекательное мероприятие «Пять морей, три океана. В этот день, как сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский, на набережной развернется целый гастрогородок, где ведущие шеф-повара будут готовить блюда на военно-морскую тематику. Одно из таких, например, макароны по-флотски.

В Черниговском округе 12 отметят фестиваль «Бешеная ягодка». В селе Дмитриевка в этот день буду «прославлять» томаты.

В Находке 19 августа состоится сезонный праздник «Море, камбала!». Уже из названия понятно, что главным символом мероприятия станет всеми любимая рыба. В этот день повара известных в городе ресторанов весь день будут готовить камбалу по самым разным рецептам. Попробовать плоды их трудом сможет каждый – блюда будут продаваться по фиксированной цене.

Не обошлось и без ставшего уже традиционным события «Анучино – медовое раздолье. 26 августа на ярмарке сельскохозяйственной продукции можно будет не только купить мед по «вкусной» цене, но и бесплатно продегустировать продукцию.

И даже с уходом лета гастрофестивали в Приморье не завершаются. В конце сентября в регионе, совместно с малым бизнесом, пройдет совершенной новый для края фестиваль – «Приморские муссоны». Пока что организаторы всех секретов не выдают, но коротко подмечают, что мероприятие придаст еще большую уникальность гастрособытийности региона.

Эти фестивали – один из шагов на пути к продвижению туризма в Приморье. Использование локальных продуктов и местных брендов важно для создания региональной идентичности. Гастрономические объекты, продукции и локации притягивают гостей из других регионов и даже стран, и этот факт невозможно оспорить. Количество туристов, посетивших Владивосток и Приморский край в целом, и планы доказывают, что курс на Восток работает.

«Край посетили три миллиона туристов, что всего лишь на миллион меньше рекордного 2019 года, когда все границы были открыты. Именно так выглядит «курс на Восток», – прокомментировал ситуацию посол по особым поручениям Андрей Броварец.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко неоднократно говорил и продолжает отмечать, что «курс на Восток», заявленный президентом РФ Владимиром Путиным, это реальность, продиктованная международной обстановкой и закрытием западных границ. Конечно, потребуется много сил, чтобы достойно показать ключевой регион Дальнего Востока в этом направлении, но, благодаря тщательной работе и контролю, решать все вопросы удается быстро и слаженно.

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