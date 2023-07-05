Шлейф пепла с вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров

Так выглядели населенные пункты после пеплопада. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Пепел с вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров в сторону Тихого океана. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

– Шлейф пепла сплошной полосой высотой до 3 километров над уровнем моря протянулся на 95 километров на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок. Сам Шивелуч расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского, – поделились сотрудники института.

Ресуспендированный – это повторно поднятый пепел. Вулканологи предупредили, что он опасен для экосистем, человека и животных.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что 11 апреля произошло мощнейшее извержение вулкана Шивелуч. К утру жители близлежащих поселков увидели огромное и густое облако дыма, которое позже преобразовалось в массовый пеплопад, из-за которого жители оказались в опасности.

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