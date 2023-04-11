Поселок Ключи вечером 11 апреля. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Северо-восточное побережье Камчатского края оказалось во власти катаклизма в ночь на 11 апреля: началось мощнейшее извержение вулкана Шивелуч, который, по оценкам ученым, готовился к такому дебюту целый год. К утру жители близлежащих поселков увидели огромное и густое облако дыма, которое позже преобразовалось в массовый пеплопад. Кадры и завораживают, и ужасают: белоснежные поля стали экранизацией фильмов о выживании в пустыне. В материале «Комсомольской правды – Дальний Восток» публикуем последние новости об извержении вулкана Шивелуч на Камчатке на утро 12 апреля и выясняем, чем оно опасно для местных жителей.

Хронология извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Первыми тревогу забили вулканологи – ну, как забили, прогнозы масштабной эксплозии в недрах Шивелуча появились еще два месяца назад, но даже ученые не ожидали катаклизма такой силы. Примерно в 0:54 местного времени вулкан начал извергаться, уже к утру, в районе 5-7 часов, зафиксировали максимальную фазу активности исполина, уточнили в региональном филиале ЕГС РАН. Высота пепельного шлейфа достигла 20 километров в высоту: появившееся пугающее облако многим напомнило ядерный гриб. Всем также были слышны раскаты грома из-за электростатического напряжения в пепловом облаке.

Утро в Усть-Камчатском районе.

Как писала «КП», жители северо-востока Камчатки рассвета в этот день не встретили. Жди, не жди – солнце за весь день так и не вышло. Активность Шивелуча начала снижаться после 11 часов утра. Дороги перекрыли, ведь раскаленные лавины сходили на снег, вызывая грязекаменные потоки, хотя полеты проводились в штатном режиме. В пострадавшие районы, это поселки Ключи и Козыревск, организовали подвоз воды. Помогали пожарные, силы МЧС и военные. Снабдили респираторами.

Оставшееся время вплоть до конца дня активность Шивелуча продолжала стихать, но пепловый шлейф об этом даже не думал.

Ближайший к Шивелучу поселок – Ключи. Фото: telegram-канал @kamchatka01.

– Предлагаю перевести школьников Ключей и Козыревска на дистанционное обучение на 10 дней, потому что то, что я сейчас увидел здесь своими глазами, невозможно будет детям ни в школу пройти, да вообще здесь нахождение детей, по большому счету, под вопросом, – сказал глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.

Причины извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Отчего вулкан решил «рвануть», доподлинно неизвестно. Однако несколько предположений есть. Некоторые ученые предположили, что виновато землетрясение, ударившее по Камчатке 3 апреля, однако версию опроверг вулканолог Дмитрий Мельников:

– Искать корреляцию между двумя явлениями сложно. Вулкан Шивелуч давно находится в стадии подготовки к извержению. Ученые за два месяца давали прогноз, фиксировали рост купола. Событие должно было произойти, независимо от того, было ли землетрясение или нет. Это могло послужить триггером, но не главным.

Стоит отметить, к проделкам Шивелуча местные привыкли. Его извержение – действительно прогнозируемое событие. До 10 раз за год или каждый день с перерывами в 20 минут вулкан выбрасывает пепел с газом и шлаком, высота столбом может колебаться от 100 до 10 000 метров, о чем неоднократно писала «КП».

– С 60-х годов этот вулкан находится в постоянном процессе извержения <...>. Происходит это из-за роста его лавового купола, что сопровождается пирокластическими лавинами. Но сегодня произошло катастрофическое событие. Пока сложно сказать о последствиях, так как Шивелуч закрыт пеплом, поэтому ждем улучшения погоды, чтобы посмотреть на него со спутников, – дополнил Мельников.

Напомним курс физики: при столкновении и сдвиге плит в коре под жерлом под высокими температурами возникают трещины, и давление в этом месте понижается. На поверхность в итоге выходит магма. Взрывы, грубо говоря, провоцируют смеси газов. Различают до восьми видов различных извержений. В любом случае, ученым еще предстоит изучить показания приборов.

Чем опасно для жителей Камчатки извержение вулкана Шивелуч

Жители Усть-Камчатского района были немедленно обеспечены респираторами. Сотрудники МЧС попросили людей остаться дома – осадок не выводится из легких и может вызвать заболевания дыхательных путей. В особой зоне риска – люди с бронхиальной астмой. Однако, в основном, на улицах работали лишь специалисты и вулканологи – в специальных защитных костюмах.

Обстановка в поселке Ключи, где находится база вулканологов. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Из неочевидных последствий – пепел может забить все автомобильные фильтры. Но наибольшую опасность он представляет, конечно, для авиапассажиров, недаром вулкану сразу был присвоен наивысший «красный» код авиационной опасности.

– Мы в Лазо (150 километров до Ключей) всей красоты извержения не видели, но в МЧС рекомендовали не выходить. Испуга не было, для нас это явление не очень редкое. Надеемся, что выпавший пепел поспособствует скорейшему таянию снега и богатому урожаю, – вот с каким оптимизмом смотрят на катаклизм жители Камчатки.

Последствия извержения вулкана Шивелуч: на Камчатке появились пепловики и пепловые ангелы

Да, ученые не обошлись без нестандартных развлечений во время работы на местах ЧС. Постройки из песка – тьфу. Фигуры изо льда и снега надоели. Жители Камчатки сделали пепловиков и пепловых ангелов. Видео гораздо красноречивее любых описаний.

Нашелся и герой, решившийся порыбачить во время масштабного катаклизма. Фото редакции предоставил местный житель – но, к сожалению, самого рыболова никто не знает. Предполагают, что это одинокий пенсионер.

Загадочный рыбак.

Пепловик. Фото: ИВиС / Telegram-канал @IViS_DVO_RAN

Когда закончится извержение вулкана Шивелуч на Камчатке: прогнозы специалистов

Спасатели закончили с заправкой пожарных автомобилей для раздачи населению технической воды в Усть-Камчатском районе к 16 часам. С поставками бутилированной воды все тоже хорошо – всех снабдили к 19 часам, уточнили в региональном МЧС.

Примерно в это же время в близлежащих к вулкану Шивелуч населенных пунктах пепловое облако окончательно рассеялось, однако небо так и осталось серым и затянутым. Никакого солнца – будто в Лондоне, только вместо тумана смог.

Облако пепла держит уверенный курс на юго-запад, в Петропавловск-Камчатский, и вполне может накрыть столицу края до утра. А значит, принести немало проблем жителям. Основная фаза, успокоили вулканологи, завершена, так что активность Шивелуча останется на «стандартном» для Камчатки уровне. Но извержения еще не прекратились. Заглянуть «в жерло вулкана» все еще невозможно.

– Все тихо. Идет небольшой снег, насколько это возможно рассмотреть сквозь окна с прилипшим пеплом, – рассказала Любовь Спиридонова, жительница поселка Ключи.

После извержения вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение

В 23:39 на юге Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр оказался в акватории на 57 километров южнее Петропавловска-Камчатского. Жителям Усть-Камчатского района ничего не грозит. Подробности о подземных толчках в краевой столице – в отдельном материале «КП».

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