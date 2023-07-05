На улицах Фадеева и Татарской во Владивостоке завершают дорожный ремонт

Так выглядит новый асфальт на Фадеева. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке проезд на улице Фадеева завершили раньше срока. Вместе с этим к финишной прямой подходит и работа на дороге в районе пляжа на Татарской. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

Ремонт проезда от дома № 14в до № 18в на улице Фадеева должны были закончить к середине августа. Но подрядчик провел необходимые мероприятия и заасфальтировал проезд раньше. Скоро пройдет процедура приемки, если будут замечания, то подрядчик обязан будет их оперативно устранить. До этого момента администрация работу не оплатит.

Дорогу на Татарской ремонтировали после прошедших «тропических» ливней. Сотрудники мунпредприятия «СГТ» уже начали отсыпать дорожное полотно скальным грунтом и асфальтной крошкой. Работы закончат через несколько дней.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в летний сезон жители и гости города отправляются отдыхать в Лазурную бухту, известную всем как Шамора. Продумать маршрут рекомендуем заранее: на этом «туристическом» отрезке дороги вовсю идет ремонт.

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