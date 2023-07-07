В шаге от победы: Владивосток снова претендует на статус столицы

В случае победы город получит не только статус, но и массу других привилегий. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Владивосток в этом году поборется за звание Молодежной столицы России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чтобы стать полноправными участниками, нужно отправить заявку на конкурс. В ее составе должно быть описание молодежной политики и инфраструктуры города и региона, а также план мероприятий на следующий год.

Как и в прошлый раз, победитель получит титул Молодежной столицы России, только уже в 2024 году, а также различные преимущества. Среди них такие возможности как проведение мероприятий федерального масштаба, грантовый конкурс для молодого поколения города и многое другое. В управлении по делам молодежи считают, что получение этого статуса поможет развитию молодежной политики.

«Это нам поможет заявить о нашем городе, поможет мотивировать нашу молодежь участвовать в городских проектах, собираться вместе, аккумулировать новые идеи, развивать город и делать его удобным и приятным для жизни».

В 2022 году борьба за право называться Молодежной столицей России велась серьезная. И первыми, кто изъявил желание стать участником, был Владивосток. Заявка включала в себя видеовизитку города и досье. Собирали, как говорится, всем миром – участие приняли молодежные сообщества и лидеры молодежных движений, а также общественные организации.

И несмотря на то, что Владивосток до последнего упорно шел к победе, все же Молодежной столицей стал другой город – Нижний Новгород. Дальневосточная столица заняла почетное второе место. Очень надеемся, что в 2023 году Владивостоку удастся возглавить рейтинг лидеров и победить в конкурсе.

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