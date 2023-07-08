Пути нет: рассказываем, на каких дорогах в Приморье до сих пор стоит вода, и куда сейчас лучше не ехать

Дорожные службы делают всю необходимую работу, чтобы восстановить автомобильное сообщение. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье восстановили проезд ко всем населенным пунктам. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. К настоящему времени в некоторых районах сохраняются ограничения движения. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейчас аварийно-восстановительные работы ведутся на тех участках, по которым больше всего ударила стихия. В крае на дороги вышли 200 единиц спецтехники.

В Хасанском муниципальном округе ограничен проезд для легковых авто на 18 километра дороги Барабаш – Приморская – Перевозная – Безверхово. Но есть и хорошие новости – альтернативный объезд со стороны села Барабаш доступен для пользования. На дороге Раздольное – Безверхово работают два автогрейдера. На участке Раздольное – Хасан рабочие подсыпают и выравнивают дорогу.

В Уссурийском городском округе все еще есть переливы через дорогу Борисовка − Кугуки − Линевичи – Утесное на 2, 8, 13, 16 километрах, однако уровень воды спадает. Также рабочие восстанавливают проезд на дороге Уссурийск − Раковка − Осиновка и Комарово − Заповедное − Заречное – Глуховка там, где это возможно.

В Михайловском муниципальном районе пока подтопленной остается трасса Хабаровск – Владивосток – Васильевка, потому что река Раковка переполнена. Проезда здесь нет только для легкового транспорта, так как глубина переливов достигает 50 сантиметров. На трассе Михайловка – Дальнее работает грейдер и три самосвала – подсыпают дорогу.

В Лазовском муниципальном округе ограничено движение на трассе Лаза – Заповедный в районе села Свободное. Джипы пытаются преодолеть опасный участок пути, но в сопровождении сотрудников «Примавтодора». Восстанавливать трассу здесь пока не планируют – ждут, когда спадет вода, в противном случае это просто невозможно.

В Пограничном муниципальном округе проезд ограничен для легковых авто – в районе подъезда к селу Духовское от трассы Уссурийск – Пограничный. Водителей просят пользоваться альтернативной дорогой – через село Жариково.

В Октябрьском муниципальном округе проезд перекрыт на 13 километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Заставка – для всех видов транспорта. Вода здесь пока не уходит. На нулевом километре дороги Уссурийск – Пограничный – Липовцы нет проезда для большегрузов. Легковые автомобили проезжают по мосту.

Напомним, что после прошедшего в Приморье циклона самая сложная ситуация сложилась в Лазовском округе. В краевом министерстве ГОЧС уточнили, что режим ЧС муниципального уровня введен в Партизанском, Анучинском муниципальных округах и Уссурийском городском округе.

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