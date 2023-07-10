Рычал на тигра: в Приморье смелый мужчина заметил рядом с селом амурского тигра

Местные рассказали, что раньше тигр бродил в районе Виноградовки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье, в Анучинском муниципальном районе, жители заметили среди деревьев амурского тигра. Они не растерялись и сняли его на видео. А чтобы привлечь его и заставить высунуться из укрытия, даже подразнили. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Тигра очевидцы заметили рядом с селом Староварваровка. На видео, которое выложили приморцы в соцсетях, видно, как мужчина берет фонарик и светит куда-то среди деревьев. Спустя пару мгновений там можно заметить полосатого хищника. Чтобы выманить его поближе, Олег (так его окликает компаньон) рычит и привлекает внимание. Человек за кадром, перепуганный таким радикальным методом, призывает друга прекратить и поехать дальше.

Местные рассказали, что раньше тигр бродил в районе Виноградовки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что тигра, державшего когда-то в страхе приморское село Верхний Перевал, застукала фотоловушка в Сихотэ-Алинском заповеднике.

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