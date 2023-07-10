Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток10 июля 2023 9:12

Рычал на тигра: в Приморье смелый мужчина заметил рядом с селом амурского тигра

В Приморье очевидцы сняли на видео тигра, бродившего рядом с селом
Дарья ИЩУК
Местные рассказали, что раньше тигр бродил в районе Виноградовки.

Местные рассказали, что раньше тигр бродил в районе Виноградовки.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье, в Анучинском муниципальном районе, жители заметили среди деревьев амурского тигра. Они не растерялись и сняли его на видео. А чтобы привлечь его и заставить высунуться из укрытия, даже подразнили. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Тигра очевидцы заметили рядом с селом Староварваровка. На видео, которое выложили приморцы в соцсетях, видно, как мужчина берет фонарик и светит куда-то среди деревьев. Спустя пару мгновений там можно заметить полосатого хищника. Чтобы выманить его поближе, Олег (так его окликает компаньон) рычит и привлекает внимание. Человек за кадром, перепуганный таким радикальным методом, призывает друга прекратить и поехать дальше.

Местные рассказали, что раньше тигр бродил в районе Виноградовки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что тигра, державшего когда-то в страхе приморское село Верхний Перевал, застукала фотоловушка в Сихотэ-Алинском заповеднике.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.

Живой уголок: Окно в природу