Тигр, пожирающий когда-то собак в приморском селе, попал в фотоловушку на свободе

Тигр в прекрасной форме. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Тигра, державшего когда-то в страхе приморское село Верхний Перевал, застукала фотоловушка в Сихотэ-Алинском заповеднике. В объектив камеры попал молодой самец, которого выпустили в тайгу в мае 2022 года. Кстати, в дикую природу краснокнижная кошка вернулась лишь с тремя клыками. Один пришлось удалить, так как он был сломан, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Центра «Тигр».

На воле зверь ведет себя спокойно, полакомиться собаками его больше не тянет, пищи в лесах достаточно. О передвижениях тигра специалисты узнают благодаря спутниковому ошейнику. Датчик показал, что хищник направился в сторону Сихотэ-Алинского заповедника, а там его уже поймали камеры.

Год спустя. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Самец заметно подрос и находится в прекрасной форме. Это еще раз подтверждает, что с охотой у него проблем нет. А там, где он провел последний год – в Красноармейском и на юге Тернейского района – отличная обстановка с копытными.

Отлов, реабилитация и выпуск тигра стал возможен благодаря Управлению по охране объектов животного мира и ООПТ Приморья, Центру «Амурский тигр» и МРОО «Центр «Тигр».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как полосатую хищницу, с необычным именем Санда, в честь старого названия села Горноводное – Сандагоу, выходили и обучили всем необходимым навыкам в Центре «Амурский тигр». Когда-то ее подобрали истощенным тигренком. Благодаря стараниям специалистов, спустя год, 90-килограммовая киса, смогла вернуться в дикую природу.

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