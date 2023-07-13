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12 июля 2023 22:38

Штормовые выходные ждут Приморье 15-17 июля

На край идут два циклона, которые принесут обильные осадки
София МИХАЙЛОВА
Во Владивостоке выходные дни также не порадуют хорошей погодой.

Во Владивостоке выходные дни также не порадуют хорошей погодой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предстоящие выходные в Приморском крае ожидаются ненастными. Об этом рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В субботу, 15 июля, погодные условия будут определять два образования: фронтальные разделы китайского циклона и циклон, который станет смещаться над Японским морем. В результате этого на большей части территории края пройдут дожди. Наиболее интенсивными они будут в южной половине региона. В связи с угрозой опасных явлений ранее «Примгидромет» уже распространил штормовое предупреждение о сильных и очень сильных дождях, а также ливнях. Органы власти дополнительно были предупреждены специальным докладом об ухудшении погодных условий.

В воскресенье, 16 июля, циклон переместится на юг Охотского моря, а на Приморье выйдет заполняющийся китайский циклон. Погода будет крайне неустойчивой: будут идти кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Температурный режим без резких изменений: ночью +12… +18°C, днем +19… +26°C, на восточном побережье +15… +19°C.

Во Владивостоке выходные дни также не порадуют хорошей погодой. Ночью в субботу и утром ожидается дождь, временами сильный. Ночью температура воздуха понизится до +15… +17°C, днем повысится до +21… +24°C.

В воскресенье, 16 июля, облачно, временами дождь. Ночная температура без существенных изменений: +15… +17°C, а дневная станет ниже на 2-3 градуса по сравнению с субботой. Воздух прогреется до +21°C.

«Такая погода нас ожидает на этих выходных. Напомним, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение на 15-17 июля. следите за погодой вместе с нами!» – подытожила Марина Парфенова.

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