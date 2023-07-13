Штормовые выходные ждут Приморье 15-17 июля

Во Владивостоке выходные дни также не порадуют хорошей погодой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предстоящие выходные в Приморском крае ожидаются ненастными. Об этом рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В субботу, 15 июля, погодные условия будут определять два образования: фронтальные разделы китайского циклона и циклон, который станет смещаться над Японским морем. В результате этого на большей части территории края пройдут дожди. Наиболее интенсивными они будут в южной половине региона. В связи с угрозой опасных явлений ранее «Примгидромет» уже распространил штормовое предупреждение о сильных и очень сильных дождях, а также ливнях. Органы власти дополнительно были предупреждены специальным докладом об ухудшении погодных условий.

В воскресенье, 16 июля, циклон переместится на юг Охотского моря, а на Приморье выйдет заполняющийся китайский циклон. Погода будет крайне неустойчивой: будут идти кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Температурный режим без резких изменений: ночью +12… +18°C, днем +19… +26°C, на восточном побережье +15… +19°C.

Во Владивостоке выходные дни также не порадуют хорошей погодой. Ночью в субботу и утром ожидается дождь, временами сильный. Ночью температура воздуха понизится до +15… +17°C, днем повысится до +21… +24°C.

В воскресенье, 16 июля, облачно, временами дождь. Ночная температура без существенных изменений: +15… +17°C, а дневная станет ниже на 2-3 градуса по сравнению с субботой. Воздух прогреется до +21°C.

«Такая погода нас ожидает на этих выходных. Напомним, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение на 15-17 июля. следите за погодой вместе с нами!» – подытожила Марина Парфенова.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.