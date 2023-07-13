В Приморье заметили дикого котенка, который бродил в поисках мамы

Так выглядит потеряшка. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

В Приморье жители заметили дикого котенка без мамы, который бродил в поисках еды. Маленький хищник плутал возле города Артема. Теперь им занимаются сотрудники реабилитационного центра «Тигр». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Именно дачники сообщили о диком животном в центр «Тигр». Те сразу выехали за ним. Теперь котенка ждет сначала ветеринарный осмотр, а затем его поместят к еще двум питомцам центра. Три малыша будут расти вместе и учиться выживать в дикой природе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что невероятно милые кадры опубликовал в соцсетях центр «Амурский тигр». Недавно туда из Хабаровского края переехал на реабилитацию новый тигр. Теперь он знакомится с фотоловушками, а сотрудники делятся его открытиями с приморцами.

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