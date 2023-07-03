Видно только мокрый нос: в Приморье перевезенный тигр знакомится с фотоловушкой

Хищник обнюхал камеру и убедился, что она не опасна. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Невероятно милые кадры опубликовал в соцсетях центр «Амурский тигр». Недавно туда из Хабаровского края переехал на реабилитацию новый тигр. Теперь он знакомится с фотоловушками, а сотрудники делятся его открытиями с приморцами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На видео с ловушки видно, как хищник принюхивается к камере, тычется в нее мокрым носом и с любопытством разглядывает чудную вещь. И ведь правду говорят: если тигр долго смотрит в фотоловушку, та начинает смотреть в ответ.

После того, как тигр убедился, что странная камера не опасна, он спокойно ушел по своим делам.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что тигр приехал в Приморье на реабилитацию. У него застарелый перелом лапы и отсутствующая когтевая фаланга. Он сильно хромает, даже набрал лишний вес из-за невозможности охотиться.

Специалисты надеются, что он все же сможет выздороветь, хотя точных прогнозов пока нет. Тигру предстоят длительные охоты на большой площади.

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