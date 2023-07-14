Депутату ЗСПК Артему Самсонову вернули приговор в 13 лет колонии по делу о педофилии

Самсонов общался по видеосвязи. Архивные кадры. Фото: Дарья НАУМЕЦ

На закрытом заседании во Владивостоке вынесли вердикт – оставить без изменений приговор Советского районного суда в отношении коммуниста Артема Самсонова. Такое решение принял Приморский краевой суд, повторно рассмотрев дело осужденного по статье о педофилии, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Обвинили Артема Самсонова в ноябре 2021 года. Вскоре депутат Законодательного Собрания Приморья был признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима (с ограничением свободы еще на 1 год). Кроме того, Самсонову запретили заниматься деятельностью, связанной с контактом с детьми, в течение 10 лет.

В сентябре 2022 года Советский районный суд приговорил депутата к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако защита Самсонова оспорила приговор и в конце февраля 2023 года Приморский краевой суд отменил его. Дело оказалось на пересмотре. Обвиняемый был отправлен под домашний арест сроком на три месяца.

Весной этого года Советский районный суд приступил к повторному рассмотрению дела. Однако краевая Прокуратура оспорила отмену приговора. Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда 3 мая. Самсонова вновь заключили под стражу.

Напомним, следствие утверждает, что в июле 2018 года депутат на одной из баз отдыха якобы демонстрировал 11-летнему ребенку предмет, напоминающий фаллоимитатор, и объяснял, как им пользоваться. Все это время Самсонов и его защита категорически отрицали предъявленные обвинения и утверждают, что дело имеет политическую подоплеку. «КП» публиковала подробную беседу с адвокатом обвиняемого.

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