Артем Самсонов у здания суда 20 сентября. Фото: Александр ХИТРОВ

Депутату Законодательного собрания Приморья Артема Самсонову, известному в регионе системной оппозиционной работой, вынесли неутешительный приговор. 13 лет в колонии строгого режима должен провести политик за демонстрацию фаллоимитатора 11-летнему мальчику. На заседание суда 20 сентября не пустили ни прессу, ни родственников Самсонова – Фемида оглашала приговор без лишних в зале. «КП» связалась с адвокатом (и по совместительству сестрой) осужденного, чтобы еще раз услышать версию «виновного» и линии защиты. По их словам, единственно правдивую версию.

В РЕТРОСПЕКТИВУ

Дело против коммуниста (в ЗС ПК Самсонов все еще является действующим депутатом от КПРФ) завели в ноябре 2021 года – практически сразу после визита силовиков. Задержали мужчину на трассе, доставили в квартиру в центре Владивостока. На месте наряд СОБРа принялся за обыски. Фаллоимитаторов не нашли; но обвинение предъявили.

Обыски в квартире Самсонова. Фото: Telegram-канал torprim

Оказалось, по версии следствия (ныне уже суда), депутат четыре года назад в лагере на пляже бухты Лазурная показывал в компании взрослую игрушку – среди отдыхающих был и 11-летний ребенок. В основу обвинения легли показания отца мальчика и его сожительницы (с ней у Самсонова всегда были личные конфликты). На очной ставке повзрослевший юноша подтвердил: все было, «дядя» якобы рассказал, как пользоваться игрушкой (что можно квалифицировать как иные сексуальные действия в отношении несовершеннолетних). При этом Самсонов в своем Telegram-канале заявил, что о случае мама ребенка тогда узнала впервые.

Из СИЗО действующий депутат регулярно публиковал детали расследования и рассказывал о своей жизни, приводя все новые и новые доказательства собственной невиновности. Однажды политик даже потребовал участвовать в собраниях парламента дистанционно – голос бы отдавал по ВКС. Более того, за почти целый год осужденный не раз объявлял голодовку и требовал проверку на полиграфе, в которой ему все же отказали.

Вообще пребывание Самсонова в СИЗО – отдельная глава истории. За это время депутат успел даже «поделить» камеру с экс-мэром Владивостока.

ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ?

Суд вел заседание в закрытом режиме несколько дней. Приговор огласили 20 сентября: тогда же Самсонов в публичном обращении заявил, что приговор с правосудием никак не стыкуется – в общем, Фемида «прикрыла» глаза. На вопросы «КП» ответила адвокат и сестра депутата Наталья Касилова.

– Защита доказала, что в июле 2018 года Самсонов не пересекался с «пострадавшим» на том пляже. В какие-то дни того месяца у Артема железное алиби. <...> Есть более 20 свидетелей, отдыхавших в лагере, где все якобы произошло в июле 2018 года. Они однозначно показали, что никогда не видели на месте «пострадавшего» парня. Фаллоимитатора тоже не было.

А появился интимный предмет, продолжила Касилова, в 2019 году. Именно тем летом юноша и мог его случайно увидеть. Иронично, что фотографировался с разрисованным фаллосом и папа пострадавшего (кадры всех свидетелей исчисляются десятками; есть в распоряжении редакции). Защита не отрицает, что «орудие преступления» в объектив попало не один раз. Только Самсонова там уже не было... На протяжении всего лета.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

– Интересно, какое оправдание нашли себе трое судей, которые приговорили заведомо невиновного человека к 13 годам заключения? <...> По их лицам [речь о судьях и стороне обвинения - прим.] было видно, что они сами и попросили обвинение поменять показания, чтобы найти лазейку для обоснования обвинения, – рассказал Артем Самсонов после оглашения решения суда.

Приговор защита обжалует, апелляцию подадут в Приморский краевой суд. Сам Самсонов напомнил, что те, кто оглашал приговор, за время своей карьеры за жестокие убийства давали от 6 до 7 лет лишения свободы. Это следует из картотеки Советского районного суда. А тут – 13 лет «строгача».

«КП» дождется следующих решений правосудия. Отметим, на свободе у депутата остались жена Ольга и подрастающий сын.

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