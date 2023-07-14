Клещи атакуют: на Камчатке увеличилось количество нападений паразитов

Членистоногих можно встретить не только в лесу за городом, но и в парковых зонах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Камчатке зарегистрировали нетипичное заражение энцефалитом. Такими данными поделилась частная клиника, которая обнаружила энцефалит. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«В Камчатском крае распространен таежный клещ, который обитает в лиственных и смешанных лесах. Основную роль в распространении клещей играет температура воздуха. В связи с потеплением климата на Камчатке, создаются благоприятные условия для распространения таежного клеща», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Еще немного статистики: с 1966 по 1981 год всего с людей сняли 6 клещей. Теперь же ежегодно на Камчатке регистрируют до 80 случаев нападения. При этом членистоногих можно встретить не только в лесу за городом, но и в парковых зонах.

Именно таежные клещи наиболее опасны для людей, поскольку являются переносчиками клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и возвратных лихорадок. При этом борролиозом инфицировано не менее 10% снятых с людей паразитов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что эксперты также назвали места на Камчатке, в каких местах чаще всего можно встретить этих членистоногих.

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