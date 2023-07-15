Этот планктон может разрушать хозяйства морских земледелов. Фото: Руслан НОВИКОВ

Дальневосточников недавно встревожила новость. В акватории столицы Приморья нашли планктона, опасного для мозга человека. Оказалось, речь идет о действительно редком (и, к несчастью, правда опасном) микроорганизме pseudo-nitzschia, которого доселе в местных водах не было. Рассказываем о том, что известно о фитопланктоне и симптомах отравления на 15 июля.

Где нашли планктона псевдоницший

Ученые из ННЦМБ ДВО РАН в течение пяти лет исследовали диатомовые водоросли (это одна из самых распространенных групп фитопланктона) в водах Уссурийского залива в Японском море. Интересный факт: по разным данным, благодаря диатомеям создается до 50% этого кислорода на нашей планете, эти малютки составляют почти половину биологической массы мирового океана.

Но не все из этих фитопланктонов полезные. Некоторые содержат домиевую кислоту, которая и вызывает неврологические расстройства у человека, например, потерю кратковременной памяти, а также тремор и судороги. Противоядия от вещества нет. Пару лет назад эта кислота выкосила более тысячи морских млекопитающих на Камчатке, что было приравнено к экологической катастрофе.

Планктон псевдоницший. Фото: ННЦМБ

Раньше опасный планктон псевдоницший был распространен в теплых районах Тихого океана вблизи Азиатского побережья. Теперь токсичные водоросли чаще встречаются в южной части российских дальневосточных прибрежных акваторий. Повышенную концентрацию планктона нашли на северо-западном побережье Японского моря, в водах Владивостока.

«В Уссурийском заливе и в целом заливе Петра Великого находится много пляжей, зон отдыха и аквакультурных хозяйств. В них разводят и перерабатывают морские культуры. Токсичный фитопланктон может нести угрозу для этих объектов», – рассказала научный сотрудник лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН Инна Стоник.

Чем опасны токсичные планктоны, найденные во Владивостоке

Псевдоницшии могут вызвать нейротоксическое отравление домоевой кислотой, которая содержится в планктоне. О ее вреде для человека мы уже сказали. Однако ученые опасаются, что кислота также может отравить моллюсков и даже прибрежные экосистемы.

По всему миру уже зарегистрированы тысячи случаев отравления токсинами микроводорослей. Произойти это может очень просто – достаточно съесть морепродукт.

Pseudo-nitzschia calliantha. Фото: ННЦМБ

«Домоевая кислота в большей степени накапливается в моллюсках. Поэтому, чтобы предотвратить попадание продуктов с ее содержанием на прилавки в торговые сети, нужно в первую очередь обратить внимание именно на них», – рассказала заместитель директора Института экологии РУДН Ирина Головачева.

В общем, цветение диатомовых водорослей навредить морским экосистемам, что грозит неблагоприятными последствиями для экономики и экологии. В пресс-службе ННЦМБ ДВО РАН объяснили, что в других районах Мирового океана с такими явлениями сталкиваются регулярно. Это приводит к остановке работы многих предприятий по выращиванию моллюсков и ракообразных, закрытию пляжей.

Будут ли проверки и ограничат ли купание из-за опасного планктона

Спешим обрадовать: вряд ли. Согласно информации экспертов с Дальнего Востока, пока нет опасных скоплений домоевой кислоты в других регионах России. Единственная зона, вызывающая волнения по этому поводу, это морские воды, омывающие побережья Владивостока. Однако и здесь концентрация кислоты недостаточно высокая, чтобы начинать бить тревогу. Как сообщили в пресс-службе МЧС, ведомству еще не поступала информация об ограничении в купании и закрытии пляжей.

Осенью ученые из ННЦМБ ДВО РАН испытают первые российские тест-системы для определения содержания токсинов в воде и съестных морских богатствах.

Как рассказала Татьяна Орлова, заместитель руководителя Научно-исследовательского центра морской биологии ДВО РАН, производители морепродуктов должны проверять их на содержание фикотоксинов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее это требовало использования импортных тест-систем и стандартов, но с течением времени их поставки из-за границы были приостановлены. Поэтому потребовались отечественные аналоги.

– В рамках проведения испытаний будет оценена их эффективность и соответствие требованиям Роспотребнадзора, – заключила Орлова.

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