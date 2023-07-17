Видео, где медведица с медвежатами отобрали еду у собак в Приморье, оказалось фейком

Медвежата взяли пример с мамы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медведица с тремя медвежатами бессовестно прогнала собак от своих будок и своровала их еду. Изначально появилась информация, что это случилось в Приморье, однако это не так. Предположительно, косолапую семейку застали на Сахалине. На территории находилось минимум два пса, а их лакомства насыпали в бывшие корзинки для краски, которые были хорошенько так заполнены. Так что косолапая семья пускай и недолго, но покушала. Кстати, завершить начатое им не дали. Если лай собак им был не страшен, то сигнал авто они хоть и не сразу, но сочли не самым безопасным звуком и удалились подальше от этого места, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Медвежья трапеза. Фото: принтскрин видео.

Медвежью семейку застали, судя по всему, владельцы территории. Несмотря на то, что медведица едва не поранила одну из собак, когда та пыталась защитить свои лакомства, люди не торопились прогонять незваных гостей. Сначала вороватую голодную семейку сняли на камеру, а потом уже отпугнули, начав сигналить из машины.

Интересно, но медведей в Приморье встречают не так часто, как тех же тигров, например. В то же время был случай, когда два медведя были замечены на территории Международного аэропорта Владивосток, одного заметили в жилом районе Артема.

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