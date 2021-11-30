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Происшествия30 ноября 2021 2:15

В Приморье медведи вышли к аэропорту и жилым домам, власти Артема просят людей не выходить на улицу

По предварительным данным, хищник ранил женщину
Руслан НОВИКОВ
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Активность медведей этой осенью настораживает

Активность медведей этой осенью настораживает

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Артеме на приморцев обозлились коренные жители - бурые медведи. Два медведя были замечены на территории Международного аэропорта Владивосток, одного заметили в жилом районе Артема. Пока неизвестно, сколько всего мишек оказались шатунами, но опасность неминуема - одна женщина уже пострадали. Власти Артема призвали жителей не выходить на улицы до отлова хищников.

Видеозаписи разлетелись по социальным сетям края. На кадрах одного ролика медведи бегают по территории аэропорта, в другом видео медведь пытается убежать ближе к лесу. Хищники, скорее всего, напуганы близостью цивилизации. В комментариях сообщают, что женщина пострадала от лап медведя - отпугнуть его удалось сигналами фар.

- Медведь напал на местную жительницу. Он был замечен в районе улиц Сиреневой (1-ое отделение), Механизаторов и Солнечной. Сейчас его ловят полицейские специалисты Центра «Тигр». Если вы заметили животное, сообщите по телефону: 112, - сообщили в администрации Артемовского ГО.

Это не первый случай чрезмерной активности косолапых осенью. Банда медведей в ноябре оккупировала сельскую дорогу под Дальнегорском, заметили около 7 животных. Чуть больше недели назад целый "табун" медведей был замечен в Ольгинском районе.

Можно предположить, что медведи мигрируют в поисках пищи. Свои догадки о поведении косолапых строят приморцы в комментариях: например, жалуются на вырубку деревьев, которая могла привести к появлению шатунов.

- Животных жалко, но мы получаем от них то, что заслужили, обидно только, что получают те, кто не виноват, - пишет жительница.

Обновление: Власти Артема сообщили, что медведя застрелили. Перед этим хищник успел напасть на женщину, ее доставили в больницу. Подробности выясняются.

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